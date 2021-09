Trump avea accese de furie îngrozitoare. Casa Albă desemnase special o persoană să-i pună melodia preferată pentru a-l calma

Getty

O fostă purtătoare de cuvânt a Casei Albe din timpul administraţiei lui Donald Trump a descris într-o carte accesele de furie "îngrozitoare" ale fostului preşedinte, care nu se calma decât punând să i se difuzeze fragmente din muzica lui preferată.

Într-o lucrare intitulată "I'll Take Your Questions Now", Stephanie Grisham - care nu a susţinut niciodată conferinţe de presă zilnice în faţa jurnaliştilor la Casa Albă - îl descrie pe Donald Trump ca fiind mincinos, prefăcut şi misogin.

Purtătoare de cuvânt a Casei Albe din iulie 2019 până în aprilie 2020, ea a fost apoi şefa de cabinet a fostei Prime Doamne, Melania Trump.

Stephanie Grisham afirmă că, pentru a calma furia "îngrozitoare" a miliardarului, care se bucură în continuare de o susţinere masivă în cadrul electoratului republican, a fost desemnată o persoană la Casa Albă care să-i difuzeze cântecele lui preferate, printre care "Memory", extras din comedia muzicală "Cats", informează New York Times. Această persoană era supranumită "Music Man".

Cotidianul Washington Post relatează despre un alt pasaj, referitor la o întrevedere între Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin în marja summitului G20, în urmă cu doi ani. Potrivit Stephaniei Crisham, fostul preşedinte american i-a spus omologului său rus, în absenţa jurnaliştilor: "Ok, o voi face pe durul cu dumneavoastră câteva minute. Însă aceasta este pentru camerele de filmat, iar după ce ele vor pleca, noi vom vorbi".

Melania Trump a cerut să fie însoțită de un militar seducător, pentru a-și înfuria soțul

Fosta purtătoare de cuvânt, care a demisionat pe 6 ianuarie 2020 în momentul asaltului asupra Capitoliului, povesteşte de asemenea că fostul preşedinte a ascuns publicului larg faptul că în 2019 a fost supus unei colonoscopii.

Stephanie Grisham descrie, de asemenea, tot potrivit unor fragmente publicate de Washington Post şi New York Times, o Melania Trump tot mai ostilă faţă de soţul său, după dezvăluiri asupra relaţiei lui cu o actriţă porno. Potrivit fostei sale şefe de cabinet, fost Primă Doamnă a cerut după acest scandal să fie însoţită în timpul apariţiilor sale publice de un militar seducător, pentru a-l înfuria pe soţul ei.

Referitor la propriul rol în cadrul unei Case Albe în care "lipsa de onestitate circula ca şi cum era difuzată prin sistemul de climatizare", Stephanie Grisham scrie, potrivit New York Times: "Ar fi trebuit să mă fac auzită mai mult".