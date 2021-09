Donald Trump, despre Mark Zuckerberg: ”Venea la Casa Albă să mă pupe-n fund”

”El (Mark Zuckerberg) obişnuia să vină la Casa Albă să mă pupe-n fund. Iar eu îmi spuneam «oh, este super. Îl am pe conducătorul Facebook, care vine să ia masa împreună cu încântătoarea sa soţie». Când te uiţi la ceea ce-mi fac mie şi ce le fac altor republicani, este pur şi simplu o nebunie. Dar aşa e lumea”, a declarat joi seara fostul preşedinte al Statelor Unite în faţa unor jurnalişti care chicoteau, potrivit News.ro.

Trump reminisces about being on social media, claims he is responsible for the success of Twitter, and that Mark Zuckerberg used to come to the White House “to kiss my a**”. That last part is true. pic.twitter.com/J7PRaNEhHP