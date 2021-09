VIDEO. Jurnalistul australian Jonathan Swan a câștigat un premiu Emmy pentru un interviu viral realizat cu Donald Trump

„Sunt profund onorat că am câștigat acest premiu și sunt recunoscător pentru echipa talentată și generoasă care a contribuit la transformarea interviului într-o bună dovadă de jurnalism”, a declarat Jonathan Swan.

Expresiile faciale ale jurnalistului de la Axios, în timpul interviului cu Donald Trump pe tema pandemiei de coronavirus, nu au trecut neobservate în social media.

The #NewsEmmys Award for Outstanding Edited Interview goes to "President Donald J. Trump: An interview," @HBO @axios. pic.twitter.com/E5uMmHhKvp