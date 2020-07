Trump: ”Am testat 40 de milioane de oameni”. SUA, un nou record de cazuri de Covid-19

Peste 65.000 de noi cazuri de Covid-19 au fost raportate de Statele Unite pentru ultimele 24 de ore, scrie BBC. Acesta este un nou record înregistrat, scrie news.ro.

În total, de la începutul epidemiei aici, au fost înregistrate peste 3,11 milioane de cazuri şi 133.290 de decese, potrivit datelor Johns Hopkins University.

În ultimele trei zile, au murit în medie peste 900 de oameni.

Preşedintele Donald Trump a spus că această creştere a numărului de cazuri este rezultatul testărilor masive efectuate în SUA.

„Motivul pentru care avem atât de multe cazuri, comparativ cu alte ţări care nu s-au descurcat la fel de bine ca noi, este că testările noastre sunt mai multe şi mai bune. Am testat 40 de milioane de oameni. Dacă am fi testat 20 de milioane, numărul cazurilor ar fi fost la jumătate”, a scris Trump.

