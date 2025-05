Trump a organizat o cină somptuoasă cu investitori ai criptomonedei sale. Opoziţia democrată denunţă trafic de influență

Dineul a avut loc la Trump National Golf Club, unul dintre terenurile de golf şi cluburile country ale familiei, situat în Potomac Falls, statul Virginia, o suburbie a Washingtonului, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Statele Unite domină (în domeniul) cripto, bitcoin etc. şi ne vom asigura că rămâne aşa!", a scris preşedintele SUA pe reţeaua sa de socializare Truth Social, în marginea evenimentului.

Multă vreme ostil în mod făţiş monedelor digitale, Donald Trump s-a răzgândit în cursul ultimei sale campanii, iar sectorul a contribuit cu peste 100 de milioane de dolari la realegerea sa.

Condiţia participării la cină a fost deţinerea, în medie, între sfârşitul lunii aprilie şi jumătatea lunii mai, a unei sume de peste 50.000 de dolari în $TRUMP, criptomoneda lansată cu câteva ore înainte de învestirea lui Donald Trump. Unii, ca miliardarul în criptomonede Justin Sun, cel mai mare proprietar de $TRUMP, au cumpărat-o chiar în valoare de mai multe milioane de dolari.

