Trump a ordonat distrugerea tuturor navelor iraniene care le „hărțuiesc” pe cele americane

Donald Trump a făcut anunțul printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Twitter.

„Am instruit Marina Statelor Unite să doboare și să distrugă orice navă iraniană armată care hărțuiește navele noastre pe mare”, a scris Trump pe Twitter.

Decizia vine la o săptămână după ce 11 nave ale Gardienilor Revoluției din Iran s-au apropiat periculos de mult de o navă americană în Golful Persic, conform Reuters.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.