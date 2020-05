Trump a ordonat deschiderea bisericilor. ”Lăcașurile de cult sunt locuri esențiale”

”Astăzi identific lăcașurile de cult: bisericile, sinagogile și moscheile, ca locuri esențiale care furnizează servicii esențiale”, a transmis șeful de la Casa Albă.

Trump a spus că, la recomandarea sa, Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor vor stabili un ghid de măsuri de siguranță. ”Setul de măsuri era gata de câteva săptămâni”, notează însă Associated Press.

NEW: President Trump declares his view that houses of worship should now be “essential,” and calls on governors to open them “right now.” pic.twitter.com/2nnyu5KcNF