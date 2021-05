Trei persoane au fost arestate în India, după ce ar fi vopsit mai multe stingătoare pentru a arăta ca buteliile de oxigen

Poliția a arestat trei persoane în India la începutul acestei luni după ce ar fi vopsit mai multe stingătoare pentru a arăta ca buteliile de oxigen, cu scopul de a le vinde familiilor care au membri ce suferă de Covid-19.

Într-o anchetă a poliției, escrocii învinuiți au recunoscut că au vândut deja „multe” dintre buteliile false pentru aproximativ 180 de dolari fiecare, a declarat poliția pentru Times of India. După cum a raportat The New York Times, extinctoarele ar putea exploda dacă sunt umplute cu oxigen de înaltă presiune, transmite Business Insider.

"Acest tip ar trebui să fie acuzat de omucidere. Se juca cu vieți", a declarat pentru Times Mukesh Khanna, un voluntar local, care a depus o plângere a poliției cu privire la aceste fapte.

India se confruntă cu o lipsă severă de oxigen medical, întrucât luptă cu un al doilea val COVID-19 devastator, lăsând membrii disperați ai familiei să-și furnizeze propriile butelii de oxigen.

Presupusa înșelătorie cu extinctorul a fost descoperită după ce Khanna, care este voluntar pentru un ONG care furnizează butelii de oxigen gratuit pacienților cu COVID-19, s-a plâns poliției că o companie numită Varsha Engineering din Alipur, în statul Delhi, vinde astfel de butelii. Apoi, autoritățile au întreprins controale, confiscând 532 de stingătoare, cutii de vopsea spray și alte obiecte de acest fel.

În ultimele săptămâni, prețurile buteliilor de oxigen din India au crescut. Un bărbat a declarat AFP luna trecută că a plătit aproximativ 600 de dolari pentru un cilindru. În SUA, spitalele pot cumpăra butelii de oxigen pentru aproximativ 80 de dolari, potrivit The New York Times.