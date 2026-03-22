Acestea ar fi ajutat la introducerea ilegală în China a tehnologiei AI americane în valoare de cel puţin 2,5 miliarde de dolari, încălcând restricţiile de export, a anunţat Departamentul de Justiţie al SUA, citat de Reuters.

Procurorii i-au pus sub acuzare pe Yih-Shyan Liaw, Ruei-Tsang Chang şi Ting-Wei Sun, susţinând că au organizat un sistem prin care servere produse în SUA erau trimise mai întâi în Taiwan, apoi în alte ţări din Asia de Sud-Est, unde erau reambalate şi expediate mai departe către China.

Suspecţii au ascuns traseul serverelor

Autorităţile spun că suspecţii au încercat să ascundă operaţiunea inclusiv prin folosirea unor servere „false” pentru inspecţii şi prin mutarea etichetelor şi numerelor de serie de pe echipamentele reale.

Departamentul de Justiţie afirmă că servere cu tehnologie AI controlată, în valoare de peste 500 de milioane de dolari, au fost redirecţionate către China între aprilie şi mijlocul lunii mai 2025.

Liaw şi Sun au fost arestaţi joi, în timp ce Chang rămâne fugar. Compania Super Micro a precizat că nu este inculpată în acest caz şi că a cooperat cu autorităţile. Liaw şi Chang au fost suspendaţi, iar colaborarea cu Sun a fost încheiată.