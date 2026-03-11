Doar că este vizibil în poze că în spatele călcâiului rămâne spațiu considerabil.

Jurnaliștii americani scriu că, în ultima perioadă, președintele Trump le-a cumpărat tuturor apropiaților săi niste pantofi pe care îi consideră foarte comozi.

Necazul este că, în cazul multora, președintele stabilește singur și ce mărime comandă.

Pantofii ajunși faimoși costă 145 de dolari și sunt produși de o companie americană.

”Toți bărbații îi poartă. E isterie, fiindcă le e teamă să NU se încalțe cu ei” - a declarat o angajată a Casei Albe pentru publicația The Times.