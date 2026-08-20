O tornadă s-a năpustit peste orașul Fürstenwalde, la 80 de kilometri de Berlin.

Două femei, în vârstă de 58 și 47 de ani, care mergeau împreună pe stradă, s-au adăpostit într-un refugiu acoperit.

Însă un copac a căzut peste adăpost. Ambele femei au fost rănite, dar pentru una dintre ele rănile au fost fatale.

Mathias Gädigk, Departamentul de Pompieri din Fürstenwalde: „Avem cinci blocuri de locuințe și o creșă care au suferit pagube semnificative la nivelul acoperișurilor. În zonă, toate căile de circulație erau blocate de copacii doborâți.”

Furtuni violente s-au abătut aseară și peste mai multe localități din regiunea belgiană Eifel, unde a izbucnit, zilele trecute, și un imens incendiu de vegetație. O casă s-a prăbușit.

Rainer Stoffels, primarul localității Bullange: „Mini-tornada a lovit în jurul orei 18:20. A durat două minute, dar o casă a fost grav avariată și s-a prăbușit parțial, imediat. Din fericire, am reușit să salvăm persoana care locuia în acea casă, singurul locatar.”

Rafalele de vânt au atins chiar și 200 de kilometri pe oră. Pagube semnificative au fost înregistrate și în două localități învecinate.