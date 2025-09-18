Topirea gheții din Arctica permite Chinei să testeze o nouă cale comercială spre Europa

Stiri externe
18-09-2025 | 13:03
topire gheţari
Shutterstock

O companie chineză se pregătește să trimită un cargobot de-a lungul coastei nordice a Rusiei spre Europa – o cursă de test posibilă ca urmare a topirii gheții și accelerării schimbărilor climatice.

autor
Stirileprotv

China trimite nava container Istanbul Bridge într-o călătorie de 18 zile din portul Ningbo-Zhoushan – cel mai mare din lume – până la Felixstowe, în Marea Britanie, pe 20 septembrie, însoțită de spărgătoare de gheață.

nu este o călătorie singulară – așa ceva s-a mai făcut – ci stabilirea unui serviciu regulat prin Ruta Mării Nordului, care să lege mai multe porturi din Asia și Europa, scrie Politico.

„Imaginea de ansamblu este că Arctica se deschide”, a spus Malte Humpert, cercetător senior și fondator al Arctic Institute, un think tank din Washington care studiază securitatea în regiunea arctică. „Acum 20 de ani era înghețată. Dar acum se topește și apare o oportunitate, deci există interes.”

Citește articolul integral pe spotmedia.ro.

Citește și
Submarin
Ucraina a piratat un submarin nuclear rusesc și a furat date care amenință poziția strategică a Kremlinului în Arctica

Sursa: spotmedia.ro

Etichete: China, arctica,

Dată publicare: 18-09-2025 13:03

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT La 38 de ani, Lionel Messi și-a dat acordul și semnează
NEWS ALERT La 38 de ani, Lionel Messi și-a dat acordul și semnează
Citește și...
Putin vede „luminița de la capătul tunelului” în relațiile cu SUA. Proiectele comune după întâlnirea „sinceră” cu Trump
Stiri externe
Putin vede „luminița de la capătul tunelului” în relațiile cu SUA. Proiectele comune după întâlnirea „sinceră” cu Trump

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că există "luminiţa de la capătul tunelului" în relaţiile dintre Rusia şi SUA şi că cele două ţări discută proiecte comune în Arctica şi Alaska.

Ucraina a piratat un submarin nuclear rusesc și a furat date care amenință poziția strategică a Kremlinului în Arctica
Stiri externe
Ucraina a piratat un submarin nuclear rusesc și a furat date care amenință poziția strategică a Kremlinului în Arctica

Ucraina anunţă că a desfăşurat, în weekend, o operaţiune majoră de piraterie informatică, prin care a furat date clasificate — instrucţiuni de luptă şi diagrame tehnice — ale unui nou submarin nuclear rus, „Kniaz Pojarski”.  

JD Vance, sfidător la adresa Danemarcei: ”Nu ați făcut o treabă bună pentru oamenii din Groenlanda”
Stiri externe
JD Vance, sfidător la adresa Danemarcei: ”Nu ați făcut o treabă bună pentru oamenii din Groenlanda”

„Groenlanda este importantă nu doar pentru pacea Statelor Unite, ci și pentru pacea mondială”. Asta spune Donald Trump, după ce vicepreședintele său a vizitat această insulă arctică de importanță strategică.

Istoria Groenlandei. Câți locuitori are în prezent și ce presupune teritoriul autonom, parte a Regatului Danemarcei
Stiri Turism
Istoria Groenlandei. Câți locuitori are în prezent și ce presupune teritoriul autonom, parte a Regatului Danemarcei

Groenlanda este populată de 5.000 de ani de oameni din regiunea Arctică și Europa.

NATO ia în calcul o extindere a prezenţei militare aliate în Arctica pentru a calma gândurile expansioniste ale lui Trump
Stiri externe
NATO ia în calcul o extindere a prezenţei militare aliate în Arctica pentru a calma gândurile expansioniste ale lui Trump

NATO ia în calcul o extindere a prezenţei militare aliate în Arctica, pentru a calma tensiunile privind statutul Groenlandei.

Recomandări
Politico: Blocarea frontierelor Poloniei amenință să paralizeze comerțul dintre UE și China. Șah politic la Varșovia
Stiri externe
Politico: Blocarea frontierelor Poloniei amenință să paralizeze comerțul dintre UE și China. Șah politic la Varșovia

Deși exercițiile militare rusești s-au încheiat, Polonia menține frontiera cu Belarus închisă pe termen nelimitat, blocând o rută comercială vitală de 25 de miliarde euro anual între China și Uniunea Europeană, scrie Politico.

Greva generală paralizează Franța. Sindicatele protestează față de austeritatea bugetară.
Stiri externe
Greva generală paralizează Franța. Sindicatele protestează față de austeritatea bugetară. "Bugetul va fi decis pe străzi"

Profesorii, mecanicii de locomotivă, farmaciştii şi personalul spitalicesc din Franţa a intrat joi în grevă, în semn de protest faţă de reducerile bugetare iminente, transmite Reuters.

Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO
Stiri externe
Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO

Preşedintele SUA, Donald Trump, a salutat miercuri relaţia specială dintre ţara sa şi Marea Britanie, aducând un omagiu entuziast regelui Charles în timpul celei de-a doua vizite de stat pe care o face în regat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 18 Septembrie 2025

03:12:57

Alt Text!
La Măruță
17 Septembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Septembrie 2025

01:43:52

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28