Topirea gheții din Arctica permite Chinei să testeze o nouă cale comercială spre Europa

O companie chineză se pregătește să trimită un cargobot de-a lungul coastei nordice a Rusiei spre Europa – o cursă de test posibilă ca urmare a topirii gheții și accelerării schimbărilor climatice.

China trimite nava container Istanbul Bridge într-o călătorie de 18 zile din portul Ningbo-Zhoushan – cel mai mare din lume – până la Felixstowe, în Marea Britanie, pe 20 septembrie, însoțită de spărgătoare de gheață.

nu este o călătorie singulară – așa ceva s-a mai făcut – ci stabilirea unui serviciu regulat prin Ruta Mării Nordului, care să lege mai multe porturi din Asia și Europa, scrie Politico.

„Imaginea de ansamblu este că Arctica se deschide”, a spus Malte Humpert, cercetător senior și fondator al Arctic Institute, un think tank din Washington care studiază securitatea în regiunea arctică. „Acum 20 de ani era înghețată. Dar acum se topește și apare o oportunitate, deci există interes.”

Citește articolul integral pe spotmedia.ro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













