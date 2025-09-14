"Toate războaiele sunt o crimă". Cel puţin 12.000 de oameni au participat la Berlin la un miting pro-Gaza. GALERIE FOTO

Cel puţin 12.000 de persoane au participat sâmbătă la un miting organizat în centrul Berlinului sub sloganul "Opriţi genocidul din Gaza", transmite dpa.

Organizatorii au estimat numărul participanţilor la circa 20.000. Evenimentul din districtul guvernamental berlinez s-a încheiat în jurul orei 16:30 (14:30 GMT) şi, potrivit unei purtătoare de cuvânt a poliţiei, s-a desfăşurat în mare parte fără incidente.

Deputata germană Sahra Wagenknecht, care conduce formaţiunea populistă cu acelaşi nume, Alianţa Sahra Wagenknecht (BSW), a fost co-organizatoare a demonstraţiei.

Mulţi oameni au purtat steaguri cu porumbelul păcii, dar au fost fluturate de asemenea steaguri palestiniene. Au existat strigăte izolate de "Palestina liberă". Participanţii au purtat afişe care cereau pace şi negocieri în loc de livrări de arme.

Protest Berlin Protest Berlin Protest Berlin Protest Berlin Protest Berlin

Nimic nu justifică uciderea şi bombardarea oamenilor din Gaza, a declarat Wagenknecht. "Toate războaiele sunt o crimă", a spus ea, primind aplauze.

Muzicianul englez Roger Waters, co-fondator al trupei rock Pink Floyd, şi-a exprimat opiniile într-un mesaj video din New York. Alţi artişti şi personalităţi publice germane proeminente au vorbit, de asemenea, la miting.

