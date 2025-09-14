"Toate războaiele sunt o crimă". Cel puţin 12.000 de oameni au participat la Berlin la un miting pro-Gaza. GALERIE FOTO

Stiri externe
14-09-2025 | 07:48
Protest Berlin
Profimedia

Cel puţin 12.000 de persoane au participat sâmbătă la un miting organizat în centrul Berlinului sub sloganul "Opriţi genocidul din Gaza", transmite dpa.

autor
Mihaela Ivăncică

Organizatorii au estimat numărul participanţilor la circa 20.000. Evenimentul din districtul guvernamental berlinez s-a încheiat în jurul orei 16:30 (14:30 GMT) şi, potrivit unei purtătoare de cuvânt a poliţiei, s-a desfăşurat în mare parte fără incidente.

Deputata germană Sahra Wagenknecht, care conduce formaţiunea populistă cu acelaşi nume, Alianţa Sahra Wagenknecht (BSW), a fost co-organizatoare a demonstraţiei.

Mulţi oameni au purtat steaguri cu porumbelul păcii, dar au fost fluturate de asemenea steaguri palestiniene. Au existat strigăte izolate de "Palestina liberă". Participanţii au purtat afişe care cereau pace şi negocieri în loc de livrări de arme.

Citește și
asasinare Charlie Kirk
Ce a spus Tyler Robinson pe Discord după uciderea lui Charlie Kirk. Glumele sinistre care au dus anchetatorii la arma crimei
Protest Berlin Protest Berlin
Protest Berlin Protest Berlin
Protest Berlin Protest Berlin
Protest Berlin Protest Berlin
Protest Berlin Protest Berlin

Nimic nu justifică uciderea şi bombardarea oamenilor din Gaza, a declarat Wagenknecht. "Toate războaiele sunt o crimă", a spus ea, primind aplauze.

Muzicianul englez Roger Waters, co-fondator al trupei rock Pink Floyd, şi-a exprimat opiniile într-un mesaj video din New York. Alţi artişti şi personalităţi publice germane proeminente au vorbit, de asemenea, la miting.

Asasinarea lui Charlie Kirk zguduie America: ”Nu aveți habar ce ați dezlănțuit în toată țara!”

Sursa: Agerpres

Etichete: razboi, protest, germania,

Dată publicare: 14-09-2025 07:43

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cea mai frumoasă voleibalistă româncă a lăsat Cipru pentru Italia. E fiica unui idol al rapidiștilor
GALERIE FOTO Cea mai frumoasă voleibalistă româncă a lăsat Cipru pentru Italia. E fiica unui idol al rapidiștilor
Citește și...
Ce a spus Tyler Robinson pe Discord după uciderea lui Charlie Kirk. Glumele sinistre care au dus anchetatorii la arma crimei
Stiri externe
Ce a spus Tyler Robinson pe Discord după uciderea lui Charlie Kirk. Glumele sinistre care au dus anchetatorii la arma crimei

În Statele Unite, suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk a fost încarcerat în închisoarea Spanish Fork, urmând să fie dus abia marți în fața judecătorului.

Noul premier francez retrage propunerea de eliminare a 2 zile libere şi întinde mâna stângii pentru a depăși criza bugetară
Stiri externe
Noul premier francez retrage propunerea de eliminare a 2 zile libere şi întinde mâna stângii pentru a depăși criza bugetară

Premierul francez Sébastien Lecornu a anunțat sâmbătă retragerea propunerii de eliminare a două zile libere, inițiată de predecesorul său François Bayrou, gest considerat o concesie către stânga în contextul crizei bugetare, transmite AFP.

VIDEO. Ucraina a lovit unul dintre cele mai mari complexe de rafinare a petrolului din Rusia
Stiri externe
VIDEO. Ucraina a lovit unul dintre cele mai mari complexe de rafinare a petrolului din Rusia

O dronă ucraineană s-a prăbuşit sâmbătă peste unul dintre cele mai mari complexe de rafinare a petrolului din Rusia, provocând un incendiu, a anunţat un oficial rus. 

Recomandări
Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional
Stiri actuale
Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional

Alertă, sâmbătă seară, în Delta Dunării, după ce o dronă rusească a fost detectată în spațiul nostru aerian. Două aeronave F-16 au urmărit aparatul, al cărui semnal a dispărut în zona Chilia Veche.

NATO arată cum va funcționa ”Santinela Estică”. ”Rachetele Rusiei pot lovi Madrid la 5 minute după Tallinn”
Stiri externe
NATO arată cum va funcționa ”Santinela Estică”. ”Rachetele Rusiei pot lovi Madrid la 5 minute după Tallinn”

”Toți suntem pe flancul estic”, a declarat șeful NATO când a anunțat lansarea operațiunii ”Santinela Estică”.  

Mesajul lui Zelenski, după ce o dronă rusească a pătruns 10 km în spațiul aerian românesc: O extindere evidentă a războiului
Stiri actuale
Mesajul lui Zelenski, după ce o dronă rusească a pătruns 10 km în spațiul aerian românesc: O extindere evidentă a războiului

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj pe rețeaua socială X, după ce o dronă rusească a fost interceptată pe cerul României.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 13 Septembrie 2025

30:17

Alt Text!
Superspeed
S9E18

21:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 18 - 2025

21:33

Alt Text!
La Măruță
12 Septembrie 2025

01:31:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28