Accident grav în Coreea de Sud. Un autobuz a lovit 31 de vehicule, iar 57 de persoane au fost rănite. VIDEO

Accidentul s-a produs în Bundang, în orașul Seongnam, la sud de Seul, și a implicat 32 de vehicule: patru autobuze, un camion și 27 de autoturisme, potrivit agenției.

Autobuzul a intrat în coliziune cu mai multe vehicule în jurul orei 7:34 dimineața (22:34 GMT, marți), inclusiv cu unele care așteptau la semafor, după care s-a izbit de parapetul median al drumului, a declarat Agenția Națională de Pompieri, citând un martor, scrie news.ro.

#CoréeDuSud 🇰🇷 : Ce matin vers 7h30 à Seongnam (Bundan-gu), un bus a percuté des véhicules à l'arrêt, provoquant un carambolage massif en chaîne de 17 voitures. Bilan provisoire officiel : 34 blessés, dont plusieurs graves. RT KBS https://t.co/5X4P90ZX9B

Agenția de pompieri a anunțat că a mobilizat la locul accidentului 88 de membri ai personalului și 33 de vehicule. De asemenea, a fost amenajat un punct medical de urgență.

Fotografiile de la locul accidentului arătau partea frontală a autobuzului complet distrusă, după ce vehiculul se izbise de bariera mediană a drumului.

Șoferul autobuzului a fost, la rândul său, rănit și transportat la spital, după ce a fost scos din vehicul, a relatat postul de televiziune KBS.

Poliția intenționează să investigheze cauzele accidentului, inclusiv prin analizarea datelor înregistrate de cutia neagră a autobuzului avariat și a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, a relatat SBS.