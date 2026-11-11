Accident grav în Coreea de Sud. Un autobuz a lovit 31 de vehicule, iar 57 de persoane au fost rănite. VIDEO

Stiri externe
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Accident coreea de sud
Profimedia

Un autobuz public a lovit, miercuri, mai multe vehicule în districtul Bundang din Coreea de Sud, provocând rănirea gravă a nouă persoane și rănirea ușoară a altor 48, potrivit agenției de pompieri, relatează Reuters.

autor
Mihaela Ivăncică

Autobuzul a intrat în coliziune cu mai multe vehicule în jurul orei 7:34 dimineața (22:34 GMT, marți), inclusiv cu unele care așteptau la semafor, după care s-a izbit de parapetul median al drumului, a declarat Agenția Națională de Pompieri, citând un martor, scrie news.ro.

Accidentul s-a produs în Bundang, în orașul Seongnam, la sud de Seul, și a implicat 32 de vehicule: patru autobuze, un camion și 27 de autoturisme, potrivit agenției.

Agenția de pompieri a anunțat că a mobilizat la locul accidentului 88 de membri ai personalului și 33 de vehicule. De asemenea, a fost amenajat un punct medical de urgență.

Fotografiile de la locul accidentului arătau partea frontală a autobuzului complet distrusă, după ce vehiculul se izbise de bariera mediană a drumului.

Șoferul autobuzului a fost, la rândul său, rănit și transportat la spital, după ce a fost scos din vehicul, a relatat postul de televiziune KBS.

Poliția intenționează să investigheze cauzele accidentului, inclusiv prin analizarea datelor înregistrate de cutia neagră a autobuzului avariat și a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, a relatat SBS.

Dublu accident în lanț, pe o autostradă din centrul Bulgariei

Sursa: News.ro

Etichete: accident, Coreea de Sud,

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