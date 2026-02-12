Armamentul nuclear este ”singurul lucru” care-i rămâne Moscovei ”pentru a ameninţa în mod real Statele Unite”, în contextul în care negocieri cu Kievul nu avansează sau avansează puţin, apreciază Eirik Kristoffersen, aflat în post din 2020.

O mare parte a arsenalului nuclear rus s află în Peninsula Kola, un teritoriu situat în Extremul Nord rus, în apropierea frontierei cu Norvegia, precizează el.

Potrivit şefului armatei norvegiene, pe această peninsulă se află bazele submarinelor nucleare ruseşti, dar şi rachete terestre şi avioane cu capacitate nucleară.

Moscova are nevoie de aceste echipamente în cazul unui conflcit cu NATO.

O invazie rusă este ”într-un fel un scenariu de care ne pregătim în Marele Nord”, a declarat Eirik Kristoffersen în acest interviu publicat marţi de cotidianul britanic.

El precizează totodată că acţiunile ruse au fost mai puţin agresive decât la Marea Baltică.

Norvegia rămâne vigilentă împotriva unor tactici de destabilizare pe care Rusia le foloseşte în prezent.

”Dacă te pregăteşti de ceea ce este cel mai rău, ca de exemplu de o invazie, nu te va împiedica nimic să fii în măsură să contracarezi sabotajul şi ameninţările hibride”, a declarat el, într-un interviu acordat The Guardian.

Lideri europeni arată cu degetul ameninţări hibride după ce presupuse drone ruseşti sau nave din ”flota fantonă” a Moscovei au fost reperate în mai multe ţări în Europa.

Vigilenţa nu exclude însă dialogul.

Eirik Kristoffersen declară că autorităţile norvegiene menţin contacte directe cu autorităţile ruse în cadrul unor misiuni de căutare şi salvare atât la Marea Barents, cât şi în cele două ţări.

El recomandă instalarea unei linii telefonice militare directe între Oslo şi Moscova, care să prevină eventuale neînţelegeri şi o escaladare.