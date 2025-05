Temeri legate de siguranţa politicienilor, după un atac asupra liderului opoziţiei la Istanbul. Cine e agresorul

Ozgur Ozel, care conduce Partidul Republican al Poporului (CHP), părăsea Centrul Cultural Ataturk din centrul oraşului când un bărbat cu părul alb s-a apropiat de el şi l-a lovit puternic în zona capului cu palma.

Ozel, care participa la o comemorare pentru Sirri Sureyya Onder, un politician pro-kurd care a murit sâmbătă, a scăpat nevătămat.

Suspectul a fost reţinut, potrivit Biroului Procurorului General din Istanbul.

Ozgur Ozel, leader of Turkey’s main opposition party, the CHP, was physically attacked in Istanbul on Sunday.

The assailant has been arrested. pic.twitter.com/BnNO3hg8Gp