Teatrului Dramatic din Mariupol, bombardat de ruși, era semnalizat ca adăpost pentru „Copii”

Fotografiile din satelit făcute în urmă cu două zile de compania specializată Maxar Technologies arată cuvântul copii, scris în rusă, cu litere mari, albe, în fața și în spatele clădirii.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile ucrainene, clădirea Teatrului Dramatic, care era utilizată pe post de adăpost anti-bombardament, a fost lovită de forțele rusești. În clădire s-ar fi aflat peste 1.000 de civili.

Evidence that the war crime in Mariupol was deliberate and planned

In front of the Drama Theater in #Mariupol, the word "CHILDREN" was written in huge letters.

