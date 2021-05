Țara care intenționează să anuleze din 21 iunie regula distanțării fizice

În timpul vizitei sale de campanie la Hartlepool, prim-ministrul a spus că, „aşa cum stau lucrurile şi modul în care merg lucrurile” cu vaccinul, distanţarea fizică s-ar putea încheia.

"Apar rezultate bune în ceea ce priveşte situaţia epidemiologică. Cred că din 21 iunie am putea renunţa la regula distanţării fizice. Trebuie să vedem cum evoluează boala, dar eu acum aşa cred", a declarat premierul.

După mai bine de trei luni de lockdown, magazinele neesenţiale, terasele barurilor şi restaurantelor, precum şi saloanele de coafură şi sălile de sport din Anglia şi-au redeschis uşile în luna aprilie, readucând oraşele la viaţă.

Potrivit celor mai recente statistici guvernamentale, peste 34 de milioane de persoane au fost vaccinate cu cel puţin o doză a unor vaccinuri anti-COVID-19 în Marea Britanie, o ţară care a raportat peste 127.000 de decese asociate maladiei COVID-19 de la începutul pandemiei.



Un număr de 5.000 de persoane au putut să cânte şi să danseze fără măşti de protecţie şi fără distanţare socială la un festival muzical organizat în Liverpool, un oraş din nordul Angliei, duminică seară, în cadrul unui eveniment-test considerat primul concert autorizat în aer liber după ieşirea din lockdown a Marii Britanii, informează AFP, conform Agerpres.

Organizat cu casa închisă, concertul a avut loc în aer liber în Sefton Park din Liverpool în cadrul unui proiect al guvernului britanic ce vizează testarea măsurilor de securitate pe care acesta ar trebui să le implementeze începând din 21 iunie, data la care majoritatea restricţiilor antiepidemice ar trebui să fie anulate.

"Să facem din nou lucruri normale pe care le fac oamenii normali. În sfârşit!", a declarat, bucuros, unul dintre spectatori, Matt Berry, strângându-şi în braţe prietenii, la mică distanţă de cortul uriaş sub care fusese amenajată scena festivalului.

