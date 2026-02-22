Consiliul Mansfield, din statul Victoria, analizează un mecanism de rambursare după ce a descoperit o „problemă administrativă” de lungă durată, care ar fi putut afecta sute de automobiliști. Problema vizează modul în care au fost stabilite amenzile de parcare conform unei legi din 1986.

Deși consiliile locale au voie să perceapă între 0,2 și 0,5 unități de penalizare pentru anumite contravenții de parcare (în prezent între 41 și 102 dolari), acestea trebuie să voteze oficial pentru a aplica nivelul mai ridicat. În lipsa acestui pas formal, amenzile ar fi trebuit să fie stabilite automat la nivelul minim, scrie Yahoo News.

Peste 30.000 de dolari încasați în plus

Potrivit consiliului, greșeala datează încă din 2009 și ar fi putut afecta până la 765 de șoferi, cu aproximativ 34.588 de dolari încasați peste nivelul implicit legal. Pe lângă aceasta, ar putea fi implicate și costuri suplimentare de până la 10.000 de dolari, inclusiv penalități de întârziere și cheltuieli juridice.

Primarul Steve Rabie a declarat că administrația locală acționează rapid pentru a rezolva situația.

„De îndată ce am devenit conștienți de această problemă veche, consiliul a luat primele măsuri necesare pentru a ne asigura că o remediem cât mai curând posibil, într-un mod corect și transparent”, a spus Rabie.

Șoferii care au plătit în exces nu vor fi nevoiți să contacteze consiliul.

Autoritățile locale au precizat că dețin evidențele necesare și îi vor contacta direct pe cei eligibili în lunile următoare.

Primarul Rabie a recunoscut greșeala și și-a cerut scuze.

„Nu ne ferim să recunoaștem erorile”, a spus el. „Am identificat o problemă și o vom rezolva. Dacă acest lucru a afectat pe cineva, ne pare rău.”

Mansfield se află la aproximativ 210 kilometri nord-est de Melbourne.