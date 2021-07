Sute de oameni au fost evacuți, după izbucnirea unui incendiu puternic de vegetație în Sardinia. VIDEO și FOTO

Un incendiu de vegetaţie care afectează o zonă extinsă din vestul insulei italiene Sardinia a condus la evacuarea a mai multe sute de locuitori, în noaptea de sâmbătă spre duminică, conform media italiene, relatează DPA.

Aproximativ 400 de persoane au fost nevoite să îşi părăsească locuinţele din cauza incendiului, potrivit media italiene. Locuitori din comuna Cuglieri, dar şi din alte zone, s-au numărat printre persoanele afectate.

Unii locuitori au putut reveni la casele lor duminică dimineaţa, când situaţia s-a îmbunătăţit.

"Focul enorm" a distrus câmpurile din regiune, începând de sâmbătă, potrivit publicaţiei Nuova Sardegna.

Echipaje ale serviciilor pentru intervenţii de urgenţă au continuat duminică lupta cu flăcările. Mai multe avioane şi elicoptere pentru stingerea incendiilor au fost desfăşurate în zona insulei, conform agenţiei italiene de ştiri ANSA, care citează autorităţi locale.

Flăcările din vestul insulei au mistuit câteva mii de hectare, potrivit estimărilor iniţiale ale autorităţilor.

Mai multe locuinţe au fost, de asemenea, avariate, potrivit media italiene.

Coldiretti, unul dintre principalele sindicate agricole italiene, a descris situaţia drept o "catastrofa", precizând că au fost înregistrate daune considerabile pentru agricultură. Pajişti, păduri şi, în unele cazuri, animale domestice, au fost pierdute din cauza incendiului, a menţionat organizaţia.

Riscul de incendiu continuă să rămână ridicat şi, potrivit relatărilor din media, există focare active şi în alte zone ale ţării. Autorităţile au avertizat că temperaturile vor continua să rămână ridicate în ziua de luni.

