Este cel mai recent atac de acest gen pe care grupurile pentru drepturile omului îl numesc execuţii extrajudiciare, iar Washingtonul îl prezintă drept ţintire a ”narcoteroriştilor”.

Comandamentul Sudic al SUA a postat pe X că un bărbat a fost ucis în atac, în timp ce doi bărbaţi au supravieţuit.

Garda de Coastă a SUA a fost notificată pentru operaţiuni de căutare şi salvare, a anunţat Comandamentul Sudic.

Rareori au existat supravieţuitori ai atacurilor americane.

Legalitatea atacurilor, sub semnul întrebării

Administraţia preşedintelui Donald Trump a atacat nave pe care le acuză că transportă narcotice, însă experţii şi activiştii drepturilor omului, atât din SUA, cât şi la nivel global, au pus la îndoială legalitatea atacurilor.

Atacurile armatei SUA asupra unor astfel de nave au ucis peste 200 de persoane din septembrie.

Comandamentul Sudic a declarat că nava vizată marţi era operată de ”Organizaţii Teroriste Desemnate” şi ”tranzita pe rute cunoscute pentru traficul de droguri”, fără a identifica organizaţiile sau persoanele şi fără a oferi detalii.

Human Rights Watch şi Amnesty International consideră astfel de atacuri drept execuţii extrajudiciare ilegale.