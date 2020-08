Studiu: Numărul de decese în exces cauzate de COVID-19 în New York este comparabil cu gripa spaniolă

Numărul de decese în exces înregistrat în primele două luni ale pandemiei de COVID-19 în orașul New York a fost comparabil cu cel de la vârful gripei spaniole din 1918, potrivit cercetătorilor americani citați de Newsweek și Houston Chronicle.

Prin evaluarea numărului de decese în exces (supramortalitate) - numărul de decese suplimentare față de media pentru o perioadă de timp normală - cercetătorii conduși de Jeremy Samuel Faust de la Facultatea Medicală a Universității Harvard au putut compara severitatea celor două pandemii.

Spitalele au fost copleșite. Trupurile neînsuflețite ale victimelor au devenit atât de numeroase încât au făcut necesară folosirea unor morgi mobile. Numărul deceselor a început să scadă la începutul lunii iunie dar până atunci 30.000 de new york-ezi își pierduseră viața.

„Am văzut ce se întâmplă în New York și m-am întrebat dacă 1918 a fost cu adevărat mai rău decât ce se întâmplă acum. Așa că am început să cercetăm”, a declarat Faust pentru Newsweek, precizând că „am descoperit că aceste evenimente, cel puțin în ceea ce privește New York-ul, sunt din aceeași categorie”.

În total peste 32.000 de decese din cauza COVID-19 au fost înregistrate în New York, fiind estimat că încă 1.000 vor avea loc până la începutul lunii decembrie, potrivit unui model elaborat de Institutul de Metrică și Evaluare a Sănătății din cadrul Universității Washington.

Faust și colegii săi au calculat că rata mortalității excesive în orașul New York între 11 martie și 11 mai, comparându-l cu rata mortalității înregistrată în oraș într-o perioadă de 61 de zile între lunile octombrie și noiembrie din 1918. Gripa spaniolă a fost cea mai mortală pandemie din istoria recentă, ucigând aproximativ 675.000 de persoane în SUA.