Studentul britanic, reținut în Emirate, a povestit ororile trăite în detenție: „Am vrut să mă sinucid”

Agerpres

Studentul britanic reţinut în Emiratele Arabe Unite ”fără motiv”, potrivit soţiei sale, a povestit ororile prin care a trecut și torturile la care a fost supus în închisoarea din statul arab.

Matthew Hedges, un doctorand la Universitatea din Durham, în nord-estul Angliei, a fost arestat pe Aeroportul din Dubai la 5 mai, după ce s-a dus în EAU să efectueze interviuri pe teme de politică extrernă şi strategie în domeniul securităţii, scrie Daily Mail.

El a fost ţinut în detenţie într-un loc necunoscut, fără ca împotriva sa să fi fost formulate acuzaţii, potrivit soţiei sale, Daniela Tejada.

Tânărul a fost eliberat recent și a povestit ororile la care a fost supus în detenție: “Am avut momente când visam că-mi pun capăt zilelor în celulă. Mi-a fost foarte greu în acea perioadă. Mi-au cerut să fur documente oficiale din cadrul Ministerului de Externe, dar le-am explicat faptul că este imposibil, nu aveam cum să fac asta”.

“Tot ce îmi aduc aminte este că le-aș fi mărturisit că sunt un agent MI6. Nu aveam nicio idee despre treaba asta, dar m-au întrebat direct ce funcție am. M-am speriat și le-am spus că sunt căpitan, le-am declarat tot cee ace au vrut ei sa audă, deși nu era adevărat”.



Hedges a mai dezvăluit că a fost obligat să stea în picioare, zile întregi, încătușat la glezne, fiind amenințat că ba fi bătut sau drogat cu forța. De asemenea, bărbatul a mai adăugat că existau zile, în detenție, când a fost interogat timp de 15 ore.

În urma examinărilor după eliberarea din Abu Dhabi, medicii au declarat că sunt șocați că bărbatul mai poate vorbi, în urma traumei suferite.

„Nu am fost torturat fizic, însă presiunea psihologică a fost de nesuportat”, a mai mărturisit Hedges.

Emiratele Arabe Unite a luat decizia de a-l achita pe Matthew Hedges, studentul acuzat că ar fi spionat pentru sau în numele Marii Britanii, relatează Al Jazeera.

Un oficial din Emirate a precizat că Hedges, aflat în închisoare din luna mai, a fost eliberat, nu se ştie însă deocamdată când va părăsi teritoriul EAU.

Achitarea, făcută prin decret prezidenţial, a venit la doar câteva zile de la o sentinţă în prima instanţă de condamnare a acestuia la 25 de ani de închisoare, urmaţi de deportare. Perioada de 25 de ani de închisoare fiind echivalentul pedepsei pe viață după legile din Emiratele Arabe Unite.

“Studentului i se va permite să părăsească EAU odată ce formalităţile sunt încheiate”, a precizat un oficial din Emirate, citat de Al Jazeera.

După nenumărate încercări nereușite de a-i obține eliberarea, soția studentului s-a declarat mulțumită de decizie.

“Graţierea lui Matt este cea mai bună ştire pe care am fi putut s-o primim. Mulţumesc prietenilor, familiei, presei, academicienilor şi publicului larg pentru susţinerea lor necondiţionată - am fost readusă la viaţă”, a scris Daniela Tejada, soţia studentului, pe Twitter.

Tot ea fusese şi cea care, în urma deciziei de condamnare luată acum câteva zile, criticase vehement autorităţile britanice pentru modul în care au tratat problema soţului ei, acuzându-le de “proastă gestionare” şi de faptul că nu “au luat în serios cazul”.

Matthew Hedges, în vârstă de 31 de ani, se află în Emirate în calitate de doctorand al Universităţii Durham, el fiind reţinut în luna mai pe Aeroportul Internaţional Dubai.

Pe toată durata reţinerii, el a susţinut că făcea doar cercetări cu privire la strategia de securitate a Emiratelor, însă autorităţile au precizat că a fost găsit vinovat de “acte de spionaj pentru sau în locul Guvernului britanic”.

“Era cercetător part-time, om de afaceri part-time, dar 100% a fost agent operativ full-time”, declarase atunci un oficial din Emirate.

Acuzaţia a pretins şi fapul şi-ar fi recunoscut fapta în faţa unei instanțe judecătoreşti din Abu Dhabi. O afirmaţie contestată de rudele acestuia, care au susţinut că, de fapt, ar fi fost forţat să semneze un document scris în arabă şi care ar fi avut rolul să servească drept mărturisire.

Alături de Matthew Hedges au mai fost graţiate alte 699 de persoane.

