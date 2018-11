Decizia finală luată în cazul studentului britanic condamnat pe viață pentru spionaj în Emirate

Un oficial din Emirate a precizat că Hedges, aflat în închisoare din luna mai, a fost eliberat, nu se ştie însă deocamdată când va părăsi teritoriul EAU.

Achitarea, făcută prin decret prezidenţial, a venit la doar câteva zile de la o sentinţă în prima instanţă de condamnare a acestuia la 25 de ani de închisoare, urmaţi de deportare. Perioada de 25 de ani de închisoare fiind echivalentul pedepsei pe viață după legile din Emiratele Arabe Unite.

"Studentului i se va permite să părăsească EAU odată ce formalităţile sunt încheiate", a precizat un oficial din Emirate, citat de Al Jazeera.

După nenumărate încercări nereușite de a-i obține eliberarea, soția studentului s-a declarat mulțumită de decizie.

"Graţierea lui Matt este cea mai bună ştire pe care am fi putut s-o primim. Mulţumesc prietenilor, familiei, presei, academicienilor şi publicului larg pentru susţinerea lor necondiţionată - am fost readusă la viaţă", a scris Daniela Tejada, soţia studentului, pe Twitter.

