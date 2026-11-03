Protestatarii cer renovarea școlilor, reducerea numărului de elevi din clase și suplimentarea locurilor în universități. Acțiunile au loc înaintea unei greve naționale anunțate de sindicate pentru joi, potrivit Le Monde.

Protestele au fost reluate luni, după o vacanță de toamnă de două săptămâni. Studenții spun că vor să mențină presiunea asupra guvernului și cer măsuri concrete pentru îmbunătățirea sistemului de învățământ.

Potrivit autorităților, 48 dintre cele aproximativ 3.700 de licee din Franța au fost blocate marți, inclusiv în Paris, Rennes și Lyon. Uniunea studențească USL susține însă că numărul instituțiilor afectate a ajuns la 500.

Protestele au perturbat și activitatea a 51 dintre cele 184 de instituții de învățământ superior din țară, au precizat oficialii.

Sindicatul USL a criticat intervenția autorităților și prezența forțelor de ordine în apropierea școlilor. Reprezentanții organizației au denunțat tactici dure, susținând că elevii au fost ținuți cu forța lângă pereți, în timp ce polițiștii antirevoltă au fost mobilizați în zonă.

Sindicaliștii se așteaptă ca tensiunile să crească joi, când este programată greva la nivel național.

La Rennes, în nord-vestul Franței, aproximativ 30 de elevi au blocat accesul în Liceul Bréquigny, una dintre cele mai mari instituții de învățământ din țară, cu mii de elevi.

Acțiunea a fost marcată de schimburi tensionate de replici între protestatari și un reprezentant al administrației școlii.

La o școală din Toulouse, în sud-vestul țării, elevii au afișat pancarte prin care și-au exprimat nemulțumirea față de situația politică și educațională. Unul dintre mesaje transmitea că tinerii sunt furioși, dar nu susțin extrema dreaptă.

În estul Parisului, mai mulți profesori de la Școala Voltaire au intrat, la rândul lor, în grevă, în semn de solidaritate cu elevii. Aceștia au protestat față de ceea ce au descris drept o prezență masivă a poliției în fața instituției de învățământ.

Cele mai mari proteste din ultimii ani

Protestele organizate în școli au declanșat o mișcare mai amplă împotriva scumpirilor și a calității slabe a serviciilor publice. În ultimele trei weekenduri, sute de mii de oameni au ieșit în stradă, iar pe 17 octombrie Franța s-a confruntat cu unele dintre cele mai grave violențe din ultimii ani.

Protestele elevilor francezi au inspirat mișcări similare și în alte țări europene, precum Italia și Spania. Hashtagul „blocus”, care înseamnă „blocadă” în franceză, a devenit popular și în aceste țări.

Săptămâna trecută, guvernul francez a anunțat mai multe măsuri pentru a răspunde revendicărilor protestatarilor. Printre acestea se numără înlocuirea platformei de admitere la universitate, criticată pentru lipsa de transparență.

Liderii studenților consideră însă că propunerile nu sunt suficiente și cer investiții de 10 miliarde de euro.