Stevie Wonder se mută definitiv în Ghana. Ce l-a determinat pe artist că ia această decizie

Cântărețul american Stevie Wonder a declarat, într-un interviu cu Oprah Winfrey, că se mută definitiv în Ghana. Artistul a afirmat că a luat această decizie din cauza tensiunilor politice din SUA, informează CNN.

"Aș vrea să văd această națiune zâmbind din nou și aș vrea să văd asta înainte de a călători spre Ghana, unde mă voi muta”, a spus Stevie Wonder.

"Nu vreau să-i văd pe copiii copiilor copiilor mei că trebuie să spună: ‘Vă rog să mă respectați, vă rog să știți că sunt important, vă rog să mă prețuiți’. Ce-i asta?", a adăugat artistul.

Nu este pentru prima data când interpretul pieselor ”You Are the Sunshine of My Life" și "I Just Called to Say I Love You” amenință că va părăsi SUA.

În 1994, Stevie Wonder a afirmat că în Ghana se simte un spirit al comunității mult mai puternic decât în America.

Citește și Cântăreaţa SOPHIE a murit la Atena, la vârsta de 34 de ani

Născut în anul 1950, în Michigan, Stevie Wonder a învățat să cânte la pian, tobe și armonică de la vârsta de 9 ani. Din 1961, când a semnat contractul cu Motown, el a primit 25 de Premii Grammy și a fost nominalizat de 74 de ori.