Cântăreața Cardi B va fi protagonistă într-un film de comedie

Cântăreaţa rap Cardi B îşi continuă paşii în cinematografie şi va avea primul său rol principal în filmul de comedie "Assisted Living", informează joi revista Variety, citată de Agerpres.

Cardi B şi-a făcut debutul pe marele ecran într-un rol secundar în filmul de mare succes "Hustlers" din anul 2019, cu Jennifer Lopez ca protagonistă.

Dar "Assisted Living" va fi primul film în care interpreta un hituri ca "WAP", "Bodak Yellow" sau "I Like It" figurează ca actriţă principală.

Această comedie prezintă povestea unei delincvente care, încercând să scape de poliţie, se deghizează şi se ascunde într-un azil de bătrâni unde trăieşte bunica sa.

Surse ale revistei Variety compară umorul filmului "Assisted Living" cu cel al celebrelor comedii "Tootsie" (1982), "Sister Act" (1992) sau "Mrs. Doubtfire" (1993).

"Assisted Living" va fi realizat cu spirjinul studioului Paramount şi va avea un scenariu semnat de Kay Oyegun, care a colaborat la seriale precum "This Is Us".

Nu se ştie deocamdată cine va regiza filmul şi nici ce actori vor face parte din distribuţie, în afară de Cardi B.

Cântăreaţa americană de origine dominicană, care este o vedetă şi pe reţelele de socializare (cu 81 de milioane de urmăritori pe Instagram), este în aşteptarea premierei filmului "F9", al 9-lea lungmetraj din franciza de succes "Fast &Furious", unde are un rol secundar alături de Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Helen Mirren sau John Cena.

Cardi B a fost aleasă în decembrie de revista Billboard "2020's Woman of the Year", datorită carierei sale muzicale de succes şi abilităţilor antreprenoriale, dar şi pentru implicarea sa în teme de justiţie socială şi subiecte considerate tabu, precum plăcerea feminină.