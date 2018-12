Statuie romană din secolul I, descoperită într-o cutie de margarină

Len Jackman, un căutător de metale în vârstă de 66 de ani, se afla la o fermă locală din Oxfordshire, unde îi ceruse permisiunea unui fermier să caute metale pe proprietatea sa, informează CNN.

„M-a invitat pe proprietate, mi-a dat o hartă și mi-a spus că au mai fost aici și alte persoane ca mine. Apoi a scos o statuie dintr-o cutie veche de margarină, spunând că a găsit-o pe proprietatea sa”, a spus Jackman, fost șofer de TIR.

În aceeași cutie se mai aflau și câteva monede din aur. Bărbatul bănuia că sunt de proveniență romană, însă ipoteza a fost confirmată câteva luni mai târziu, când Len Jackman s-a întors la ferma bărbatului.

