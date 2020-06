Stare de asediu la Washington, în urma protestelor pentru George Floyd. Mărturia unor români din SUA

Mânia care a cuprins Statele Unite după moartea unui afro-american sub genunchiul unui poliţist alb ia amploare.

5.000 de soldaţi ai Gărzii Naţionale au fost desfăşuraţi în 15 state şi în Washington, iar alţi 2.000 sunt gata să intre în dispozitiv.

La Washington a fost decretată stare de asediu, după a patra noapte de confruntări violente în apropierea Casei Albe.

Potrivit celor de la "New York Times", Donald Trump a fost mutat într-un bunker, pentru o oră.

Președintele a promis „să stopeze violenţa colectivă" şi a denunţat agitaţiile „stângiştilor radicali" şi în special mişcarea radicală „antifa", pe care dorește s-o includă pe lista organizațiilor teroriste.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Ultimele cuvinte ale lui George Floyd au devenit crezul zecilor de mii de protestatari, care cer dreptate pe străzile marilor orașe americane.

Protestatar: „Suntem alături de cei agresați, alături de cei care nu mai pot lupta pentru că nu mai au voce”.

Noi incidente în care sunt implicate forțele de ordine

De la o zi la alta, mișcarea se extinde ca o vâlvătaie, alimentată de noi incidente în care sunt implicate forțe de ordine.

Doi polițiști din Atlanta a fost concediați după ce au făcut uz de forță excesivă pentru arestarea a doi liceeni. Imaginile, filmate chiar de oamenii legii, îi arată cum încearcă să o scoată pe fată din mașină și folosesc un pistol cu electroșocuri pentru a-l imobiliza pe băiatul aflat la volan, care încerca să-și apere prietena.

Mai mulți polițiști s-au alăturat protestelor de pe teritoriul SUA

Se înmulțesc însă și gesturile de solidaritate din partea polițiștilor.

Într-un orăşel din New Jersey, şeful poliţiei s-a alăturat manifestanţilor şi a mărşăluit în fruntea coloanei, iar într-o localitate din Michigan, şeriful a venit alături de protestatari.

Șerif: „Vrem să fim alături de voi cu adevărat. Aşa că mi-am scos casca şi am lăsat bastonul jos. Vreau să fac din asta o paradă, nu un protest”.

Jasmine Nivens, ofițer: „Și eu mă simt rănită, ca și voi. Toți simțim aceeași durere. Firește, pentru unii dintre noi suferință este mai adâncă. Va înțeleg. Nici eu nu înțeleg cum s-a putut întâmplă așa ceva.”

Medaria Arradondo, șeful Departamentului de Poliție din Minneapolis: „Dacă aș putea face ceva ca să-l aduc înapoi pe George Floyd, aș face-o. Aș răscoli Cerul și Pământul pentru asta”.

Stare de asediu declarată în Washginton

Dincolo de marșurile pașnice și argumentate, se amplifică însă tensiunile și violențele.

Pentru a patra noapte la rând, au avut loc scene intense nu departe de Casa Albă, zona fiind învăluită de focul degajat de incendii.

În capitala federală a fost decretată stare de asediu, care presupune între altele interdicţia de circulaţie pe durata nopții. Din cauza tensiunilor, președintele Trump a fost mutat în noaptea de duminică spre luni într-un bunker subteran, unde a fost ținut aproximativ o oră.

Pe de altă parte, în Minneapolis, orașul în care a fost ucis George Floyd, un camion-cisternă a intrat intenționat în mulțimea care protesta pe o șosea.

„Șoferul părea contrariat, claxona şi continuă să avanseze”, a povestit un martor.

Mulțimea a năvălit furioasă asupra vehicului și l-a scos din cabina pe șofer, care a fost rănit în haosul care a urmat.

Mărturia unor români stabiliți în SUA

Cântăreața Ana Maria Ferentz, stabillita de 10 ani pe tărâm american, trăiește acum un coșmar. Stă în Los Angeles și s-a urcat pe acoperișul blocului ca să ne arate atmosfera ca de război.

Ana Maria Ferentz: „Sunt vremuri sângeroase, sunt pe acoperișul blocului, sunt elicoptere, ambulanțe, e foc, au dat foc la mașini de poliție. Este destul de înfricoșător, ce să zic. Nu mă așteptăm după corona asta la altă nebunie. După cum auziți, zici că sunt pe câmpul de luptă, în Irak. S-a dat ordin să stăm în casă seara de la 8 până dimineață la 5.30 în tot LA și Beverly. ”

Adi Simion, președintele ONG-ului Români în America și vicepreședintele Camerei de Comerț Româno-Americane: „Sunt în America de 20 de ani și așa ceva nu am mai văzut. Poate doar la televizor, dar niciodată atât de aprope de noi. Eu sunt și notar public și merg la Secretary of State, unde este nebunia, merg de 2-3 ori pentru apostile, acum nu mai merg, refuz clienții, e ceva de nedescris. Dând foc la clădiri și vandalizând și furând nu este ok. Aceste bussinesuri au fost deja afectate de-ajuns de către pandemie, este exact ce nu au nevoie. Eu a trebuit să anulez niște întâlniri pe care le aveam în zona aia, ne afectează afacerile la toți.”

Grupurile de protestatari, greu de ținut în frâu de forțele de ordine

Mai ales după lăsarea serii, grupuri izolate de manifestanți se dedau actelor de vandalism și huliganism.

Lori Lightfoot, primar: „Coordonarea vandalilor este evidentă. E limpede că ascultă comunicațiile prin radio ale forțelor de ordine. Categoric, totul e organizat. Nu e nicio îndoială în privința asta.”

Unii protestatari fac eforturi să dezamorseze tensiunile. O femeie de culoare a ținut piept unor bărbați albi care voiau să forțeze barierele instalate de poliție.

Connie Mason, fiica lui George Floyd: „Nu prin violență obținem ce ne dorim. Violența nu rezolva nimic.”

Donald Trump a apmplificat furia oamenilor prin amenințări

Președintele Trump a amplificat furia oamenilor după ce i-a amenințat pe manifestanţii care s-ar apropia prea mult de Casa Albă că vor fi primiţi de „câini feroce şi armele cele mai ameniţătoare".

Keisha Lance Bottoms, primarul oraşului Atlanta: „Ar trebui să tacă. Vorbeşte şi înrăutăţeşte lucrurile. Sau, dacă nu poate să tacă, dacă e cineva cu bun simţ şi conştiinţă la Casa Albă, să-l pună în faţa unui prompter şi să se asigure că-l citeşte şi spune lucrurile potrivite.”

Lori Lightfoot, primar: „Obiectivul lui Trump este să dezbine, să destabilizeze, să inflameze rasismul și nu-l putem lasă să triumfe. Voi coda ceea ce vreau să-i transmit lui Donald Trump. Sunt două cuvinte: încep cu «f» şi se termină cu «you»”.

Manifestanții vor acuzații mai serioase pentru polițistul care l-a ucis pe George Floyd

Cei ieșiți în stradă nuse resemnează cu acuzația de omor prin imprudență care i-a fost adusă polițistului alb Derek Chauvin.

Protestatar: „Vrem ca acuzațiile să fie mai serioase. Asta e revendicarea noastră pe care nu o negociem! ”

Benjamin Crump: „Credem că (polițistul) știa cine e George Floyd. Și credem că fapta lui a fost deliberată pentru că și-a ținut genunchiul pe gâtul lui nu un minut, nici două, ci aproape 9 minute, în timp ce omul implora și spunea că nu poate să respire. Deci nu mai era vorba de imobilizarea unui bărbat deja neînarmat, deja încătușat. Polițistul a ținut apăsat trei minute după ce George Floyd era deja inconștient. Orice procuror din America v-ar spune că asta e crimă cu premeditare.”