VIDEO. Momentul în care o cisternă intră în manifestanţi pe o autostradă la Minneapolis

Niciun manifestant nu a fost rănit de camion, care a avansat duminică spre mulţime claxonând. Pe autostrada 35 circulaţia era oprită în acel moment.

Şoferul a fost scos cu forţa din vehicul şi agresat de către manifestanţi, a constatat un jurnalist Reuters, citați de News.ro.

El a fost plasat apoi în arest de Poliţia din Minneapolis.

Este vorba despre unul dintre numeroasele incidente în timpul tulburărilor din Statele Unite, provocate de moartea lui George Floyd, care a antrenat un val de contestare, pătată de revolte şi jafuri reprimate cu violenţă de către poliţie.

Breaking News: At a Minneapolis protest a man in the semi truck plowed thru the crowd.

The protesters got the guy out of the truck & jumped him.

Police maced the crowd & got the driver.

It is believed the driver is in police custody.#minneapolisriots pic.twitter.com/a95gCfp5Q2