Spectaculoase care alegorice la Carnavalul Florilor. Mii de turiști au venit la festival

A fost sărbătoare pe străzile din oraşul ungar Debrecen, cu ocazia celei de a 50-a ediţii a Carnavalului Florilor.

Mii de artişti au participat la parada carelor alegorice împodobite cu cele mai frumoase flori, iar artiştii locali au intrepretat dansuri populare maghiare.

Carele alegorice, care au defilat prin faţa miilor de spectatori, au fost decorate cu flori aduse special din Olanda. Spectacolul floral, dar şi muzica şi dansurile au atras numeroşi turişti.

Judit Varadi, turistă: „Sunt foarte mulţi oameni aici şi suntem împreună. Vremea este frumoasă şi putem vedea foarte multe flori frumoase”.

Kitti, turistă: „Am venit aici, la Festivalul Florilor de la Debrecen, după ce mama m-a rugat timp de aproape zece ani. Am venit din Hajduszoboszlo şi am plecat la drum la 5 şi jumătate dimineaţa. Şi iată că am ajuns”.

La festival au participat reprezentanţi din 14 state, între care Indonezia, Japonia, Columbia şi Belgia.

