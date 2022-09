Situația rămâne critică la Zaporojie. Localnicii, îndemnați să plece după ce rachetele au avariat o linie electrică

Între timp, situația rămâne critică la Zaporojie. Oficialii de la Kiev le cer locuitorilor din zonă să plece, pentru propria siguranță, după ce rachetele au avariat o linie electrică de rezervă care alimenta centrala nucleară.

Bombele cad fără oprire asupra orașelor aflate pe linia frontului din estul Ucrainei. În Sloviansk, localitate din Donețk pe care rușii luptă cu îndârjire să o cucerească, de cateva luni, au fost lovite casele oamenilor, școli si piețe. Localnicii sunt la capătul puterilor.

Localnic: La 4 dimineața dormeam și am sărit din pat, sticlele din geam au căzut, am ieșit afară în stradă și am văzut că totul a luat foc în jur și totul s-a prăbușit.

Localnic: Dacă ne omoară, ne omoară, ce pot face? Unii mă întreabă, nu ți-e frică? Și le răspund: bineînțeles că mi-e frică, numai proștii nu se tem, tuturor le e frică, la fel și mie.

De la lansarea contraofensivei, săptămâna trecută, forțele ucrainene au obținut deja câștiguri semnificative în sudul țării. Unul dintre militarii britanici care luptă pentru țara vecină spune că este o contraofensivă lenta, în ciuda ambiției de care dau dovadă cei din armata Ucrainei.

Analiștii americani susțin că Ucraina și-ar fi intensificat atacurile în estul țării pentru a împiedica Rusia să-și mute forțele spre sud și să le afecteze contraofensiva de acolo.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: Săptămâna aceasta avem vești bune din regiunea Harkov. Probabil că ați văzut cu toții rapoartele despre activitatea apărătorilor ucraineni. Și cred că fiecare cetățean se simte mândru de războinicii noștri. Aceasta este o mândrie binemeritată, un sentiment adecvat. Nu este momentul acum să dăm numele localităților unde s-a reîntors steagul ucrainean.

Între timp, autoritățile de la Kiev le-au cerut oamenilor care locuiesc în preajma centralei nucleare Zaporojie să plece, pentru propria lor siguranță. "Găsiți o cale să ajungeți în teritoriul controlat de Ucraina", a transmis vicepremiera Ucrainei, intr-un mesaj pe Telegram.

Între timp, ambasadoarea Statelor Unite la ONU atrage atenția că mulți ucraineni din teritoriile ocupate sunt stramutați cu forța - fie în alte zone ocupate de invadatori, fie în Rusia.

Linda Thomas-Greenfield, ambasador SUA la ONU: Avem dovezi că sute de mii de cetățeni ucraineni, inclusiv copii, au fost interogați, reținuți și deportați cu forța. Unora li se permite să rămână în zonele Ucrainei ocupate de ruși. Alții sunt duși cu forța în Rusia, trimiși la închisoare sau pur și simplu dispar.

Ambasadoarea le cele oficialilor de la Kremlin să înceteze aceste practici și să permită accesul observatorilor independenți în zonele unde au fost semnalate astfel de probleme.

