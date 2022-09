Forţele ruse au început evacuarea femeilor şi copiilor din Kupiansk. „Oraşul este expus atacurilor ucrainene”

Unele media ucrainene, precum RBC.ua şi Ostrov.ua susţin că locuitorii din Kupiansk sunt de fapt strămutaţi pe teritoriul Federaţiei Ruse, sub pretextul contraofensivei ucrainene.

Russian occupiers announce evacuation from Kupiansk amid Ukrainian counteroffensive

Acc. to quisling Ganchev, Kupiansk & Izium districts of Kharkiv Obl are under constant shelling, so at least women &children will be evacuated. But it's not clear to wherehttps://t.co/GlFxXUGuHg pic.twitter.com/ehQvoSEoO5