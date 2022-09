Putin acuză Vestul că a „mințit grosolan” în privința exporturilor de grâne din Ucraina: Nu au ajuns în țările sărace

Tot Putin, spune că Rusia "nu a pierdut și nu va pierde nimic" în războiul din Ucraina. Și că așa-numita "operațiune militară specială", este menită să "întărească suveranitatea Federației ruse", și să-i ajute să trăiască, pe locuitorii din Donbas.

"Este imposibil să izolați Rusia", a spus Vladimir Putin, referindu-se la sancțiunile impuse de un Occident colectiv.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „În locul pandemiei, au venit alte provocări, tot de natură globală, cu amenințări la adresa întregii lumi. Mă refer la 'febra' sancțiunilor Occidentului și la încercările agresive ale Occidentului de a forța modele de comportament pentru alte națiuni, de a le priva de suveranitate”.

Vladimir Putin: „Am fost înșelați grosolan, nu numai noi, ci și țările cele mai sărace”

Din cauza sancțiunilor occidentale, avertizează liderul de la Kremlin, este sacrificată calitatea vieții europenilor. Și, oricum, mai susține acelasi Putin, europenii au "mințit grosolan" când s-au angajat că exporturile de grâne din Ucraina vor ajunge, în primul rând, la țările cele mai sărace ale lumii.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Acordurile privind exporturile de cereale s-au făcut sub pretextul asigurării intereselor celor mai sărace țări, pentru a preveni foametea acolo. Bineînțeles, am făcut totul pentru a ajunge la aceste acorduri, le respectăm și asigurăm totul pentru aplicarea acestora. S-a dovedit, însă, că am fost înșelați grosolan, nu numai noi, ci și țările cele mai sărace. Este evident. Priviți raportul - 80 de nave, în total, și doar două au plecat spre țări sărace, celelate au ajuns în țări europene. Ce înseamnă asta?”.

În tirada sa - care era adresată, se pare, observatorilor din străinătate, la fel de mult ca publicului intern -, Putin a spus că oamenii își pierd încrederea în principalele monede occidentale - dolar, euro și liră sterlină.

În schimb, afirmă comandantul suprem, Rusia va ieși din războiul din Ucraina - operațiunea militară specială, cum o numește el - cu suveranitatea întărită.

„Cred, de fapt sunt sigur, că nu am pierdut nimic (din operațiunea militară din Ucraina) și nu vom pierde nimic. În privința a ce dobândim, pot spune că cel mai important câștig este întărirea suveranității noastre”, a mai spus Putin.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 07-09-2022 19:55