VIDEO. Imagini dramatice din Turcia și Siria, cu copii scoși de sub dărâmături, după cutremur. ”Unde este mama mea?”

În Turcia, o fetiță a fost scoasă în viață dintre dărâmăturile unei case din provincia Hatay, potrivit AFP, iar primele sale cuvinte au fost: ”Unde este mama mea?”

Conform sursei citate, provincia Hatay se află la granița Turciei cu Siria și este unul dintre cele mai afectate orașe de cutremurele care au ucis mii de oameni.

Și în Siria, echipele de salvare au găsit printre bucățile mari de piatră și lemn o fetiță în viață.

Potrivit AFP, echipajele Apărării Civile Siriene, cunoscute și drept ”Căștile Albe”, au salvat copilul din localitatea siriană Jandairis.

Într-o altă înregistrare VIDEO, publicată de Căștile Albe din Siria, este surprins momentul în care este salvat un băiețel, iar după el urmează o femeie - totul întâmplându-se în orașul sirian Atmeh.

Scenes from the rescue of a woman from under the rubble in Atmeh, rural #Idlib, after the #earthquake that struck northwestern #Syria at dawn today, Monday, February 6. The number of dead and injured now exceeds 2,000. pic.twitter.com/U7zs6vLLbd