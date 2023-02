Un tânăr din Siria și-a pierdut 12 rude, după cutremure. Un tată își plânge copilul: „Trezește-te, băiete, trezește-te" VIDEO

Vezi AICI LIVE TEXT cu desfășurarea evenimentelor din Turcia și Siria

„Ya Allah, ya Allah (Dumnezeul meu, Dumnezeul meu...)”, plânge el, sărutând capul copilului. „Mi-ai smuls inima”, continuă el, notează France 24 într-un reportaj.

Zeci de case din Jandairis s-au dărâmat ca un castel de cărți în acest oraș când pământul a început să se cutremure, luni dimineața.

Locuitorii și-au folosit mâinile goale și târnăcoape pentru a căuta în moloz supraviețuitori.

„Toată familia mea este acolo dedesubt – fiii mei, fiica mea, ginerele meu... Nu există nimeni altcineva care să-i scoată afară”, spune Ali Battal, un bărbat murdar de sânge și acoperit cu un șal care să îl apere de frig.

"Le aud vocile. Știu că sunt în viață, dar nu există nimeni care să-i salveze", a adaugat bărbatul în vârstă de 60 de ani.

Pe o altă stradă, civili și soldați au reușit să scoată de sub un acoperiș prăbușit un bărbat pe care îl credeau mort. "Trăiește!", au stigat oamenii și au început să plângă în momentul în care au realizat că bărbatul încă respira.

În apropiere, un tânăr aflat în stare de șoc îl ține în brațe pe nepotul său. Samer al-Saraqbi este în viață, dar și-a pierdut 12 membri ai familie, inclusiv mama și sora. Nepotul său supraviețuitor, Ahmad, în vârstă de doar șapte ani, și-a pierdut ambii părinți și trei dintre frați.

„Mama și tatăl lui nu se vor întoarce niciodată”, spune Saraqbi.

În Jandairis, scene sunt similare. "Copiii noștri, soțiile noastre, bătrânii noștri sunt cu toții sub ruine. Este o catastrofă", spune Majed Nassari, care se lovește cu pumnii în cap de disperare., notează sursa citată.

„Vom avea nevoie de o lună, poate chiar de trei luni, pentru a ne recupera morții din dărâmături”, a continuat el.

Amintim că luni dimineață, când cei mai mulți oameni încă dormeau, un cutremur extrem de puternic, de 7,8 pe scara Richter, a zguduit sudul Turciei. Cu epicentrul în provincia Kahramanmaraş, seismul a afectat grav și țara vecină Siria. Au urmat zeci de replici și apoi un alt seism de 7,7 grade, dar replicile nu s-au oprit, urmând alte zeci.

