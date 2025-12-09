Singurul român inclus în topul celor mai importanți oameni din politica Europei. Cum arată ierarhia POLITICO

Publicația POLITICO a întocmit topul celor mai puternice persoane din politica europeană, iar într-o ierarhie secundară se află și un europarlamentar român.

Jurnaliștii de la POLTICO au întocmit clasamentul anul al celor mai puternice 28 de persoane din politica europeană din 2026. Datorită influenței sale pe continent, dar deloc european, locul 1 este ocupat de nimeni altul Donald Trump. „Nimeni nu a exercitat mai multă influență în sau asupra Europei în acest an decât președintele SUA”, a titrat publicația.

Pe lângă asta, POLITICO a realizat și un clasament secundar, în ceea ce privește personaje marcante ale din politica de pe continent. Este vorba despre Topul celor „10 de urmărit - Actori emergenți ai puterii europene”. Aici este inclus și europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan, despre care jurnaliștii publicației au notat:

„Cine spune că Parlamentul European este un simplu spectator în ceea ce privește bugetul? Deși în mod normal este marginalizată în discuțiile privind cheltuielile pe termen lung, instituția a obligat deja Comisia Europeană să își revizuiască propunerea, sub conducerea lui Siegfried Mureșan.

Timp de decenii, negocierile privind cadrul financiar multianual al UE au fost purtate în spatele ușilor închise de Comisie și de liderii naționali din cadrul Consiliului European. Nu și de data aceasta. În calitate de negociator principal al Partidului Popular European de centru-dreapta, Mureșan și-a unit forțele cu socialista Carla Tavares pentru a o determina pe președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, să facă concesii în privința proiectului său deja publicat.

Pentru a asigura victoria, eurodeputatul român și vicepreședintele PPE a condus o campanie în care Parlamentul a folosit toate pârghiile instituționale de care dispunea, inclusiv amenințarea de a boicota negocierile dacă Comisia nu revizuiește elementele cheie ale planului.

În țara sa natală, Partidul Național Liberal al lui Mureșan, în vârstă de 44 de ani, a resimțit presiunea valului populist de dreapta din România – centristul Nicușor Dan învingându-l la limită pe naționalistul de extremă dreapta George Simion în cursa prezidențială din acest an. Considerat un moderat în cadrul PPE, Mureșan este mai puțin înclinat decât unii colegi să flirteze cu alianțele de extremă dreapta. În lupta pentru buget, el a colaborat în schimb cu partenerii tradiționali ai PPE din coaliția de centru care a susținut mult timp elaborarea politicilor UE”.

Cine este Siegfried Mureșan

S-a născut în Hunedoara. În 2004 a absolvit Academia de Studii Economice din București, continuând apoi studiile cu un Master în Științe Economice și Management la Universitatea Humboldt din Berlin. În 2006 a primit o bursă din partea Parlamentului Germaniei și a fost inclus în programul internațional de stagii al Bundestag-ului. Ulterior, a activat timp de trei ani în această instituție ca și consilier al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene a Parlamentului german, Gunther Krichbaum.

În 2009 s-a mutat la Bruxelles, unde a lucrat inițial în Parlamentul European. În 2011 a obținut, prin concurs, postul de consilier politic pentru probleme economice și sociale în cadrul Partidului Popular European, iar în ianuarie 2014 a devenit consilier politic principal al PPE. Responsabilitățile sale au inclus coordonarea întâlnirilor miniștrilor PPE înaintea consiliilor ECOFIN, Competitivitate, Ocupare și Afaceri Sociale, respectiv Afaceri Generale, cu scopul formulării unor poziții comune înaintea reuniunilor Consiliului Uniunii Europene. De asemenea, a coordonat activitatea Grupului de Lucru pe Afaceri Economice și Sociale al PPE.

A candidat la alegerile europarlamentare din 25 mai 2014, obținând un mandat de cinci ani în Parlamentul European. În noua structură a legislativului european, a fost ales vicepreședinte al Comisiei pentru bugete, membru supleant în Comisia pentru afaceri economice și monetare și membru în Delegația Comisiei parlamentare de cooperare UE–Republica Moldova. În ianuarie 2015 a fost desemnat purtător de cuvânt politic al PPE.

La 24 septembrie 2018 și-a depus candidatura pentru un nou mandat în Parlamentul European, propunându-și, printre obiective, apărarea intereselor României în Comisia pentru bugete și obținerea unor alocări financiare cât mai ridicate pentru țară, inclusiv fonduri pentru fermieri, coeziune economică, burse „Erasmus” și proiecte de cercetare. În urma votului din 26 mai 2019, Partidul Național Liberal a obținut cel mai bun scor electoral (27%), iar el a fost reales pentru un nou mandat în Parlamentul European.

La scurt timp după alegeri, în 5 iunie 2019, a fost votat vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European, cu responsabilitatea coordonării activității în domeniile buget, dezvoltare regională, agricultură și control bugetar.

În 26 septembrie 2019, a fost ales președinte al Delegației Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere UE–Moldova.

La 21 noiembrie 2019, a fost ales vicepreședinte al Partidului Popular European, în cadrul Congresului Statutar de la Zagreb, Croația. Printre prioritățile sale se numără consolidarea rolului României în cadrul Uniunii Europene.

