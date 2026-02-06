"Trebuie să fie o Ucraină prietenoasă. Nu neapărat un aliat, ci un stat neutru şi benign", a susţinut Lavrov, conform versiunii în limba engleză a interviului publicată de Ministerul de Externe rus.

"Acest lucru implică, desigur, respectarea nu doar a drepturilor oamenilor de pe teritoriul care va rămâne parte a Ucrainei, nu doar respectarea drepturilor lor de a accesa necesităţile de bază, cum ar fi căldura, hrana şi apa, ci şi respectarea, dacă vreţi, a drepturilor lor fundamentale ale omului, inclusiv limba, educaţia şi religia", a continuat Lavrov.

Pentru a reitera, Ucraina care va semna acordurile nu trebuie să aducă atingere dreptului internaţional şi Constituţiei ucrainene, care garantează drepturile minorităţilor etnice, a adăugat el.

Lavrov a menţionat că Rusia a transmis foarte clar în repetate rânduri Washingtonului că, pentru Moscova, prioritatea în soluţionarea războiului ucrainean nu este teritoriul, ci oamenii: "Prioritatea noastră sunt oamenii care au trăit în aceste teritorii. Populaţia rusă care vorbeşte şi îşi creşte copiii vorbind limba rusă, care a dezvoltat aceste teritorii timp de secole."

Şeful diplomaţiei ruse a declarat că planul de pace la care a făcut referire preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, din care Rusia a văzut doar fragmente, nu menţionează restabilirea drepturilor etnicilor ruşi şi ale altor minorităţi naţionale, nici menţinerea libertăţilor religioase.

El a insistat că libertăţile lingvistice şi religioase sunt consacrate în Carta ONU. "Acestea nu pot fi folosite ca monedă de schimb", a adăugat Lavrov.