"Trebuie să fie o Ucraină prietenoasă. Nu neapărat un aliat, ci un stat neutru şi benign", a susţinut Lavrov, conform versiunii în limba engleză a interviului publicată de Ministerul de Externe rus.

"Acest lucru implică, desigur, respectarea nu doar a drepturilor oamenilor de pe teritoriul care va rămâne parte a Ucrainei, nu doar respectarea drepturilor lor de a accesa necesităţile de bază, cum ar fi căldura, hrana şi apa, ci şi respectarea, dacă vreţi, a drepturilor lor fundamentale ale omului, inclusiv limba, educaţia şi religia", a continuat Lavrov.

Pentru a reitera, Ucraina care va semna acordurile nu trebuie să aducă atingere dreptului internaţional şi Constituţiei ucrainene, care garantează drepturile minorităţilor etnice, a adăugat el.

Lavrov a menţionat că Rusia a transmis foarte clar în repetate rânduri Washingtonului că, pentru Moscova, prioritatea în soluţionarea războiului ucrainean nu este teritoriul, ci oamenii: "Prioritatea noastră sunt oamenii care au trăit în aceste teritorii. Populaţia rusă care vorbeşte şi îşi creşte copiii vorbind limba rusă, care a dezvoltat aceste teritorii timp de secole."

Citește și
Percheziții legate de dosarele Epstein. „Cutii” de dovezi au fost ridicate de la Lordul Peter Mandelson
Percheziții legate de dosarele Epstein. „Cutii” de dovezi au fost ridicate de la Lordul Peter Mandelson

Şeful diplomaţiei ruse a declarat că planul de pace la care a făcut referire preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, din care Rusia a văzut doar fragmente, nu menţionează restabilirea drepturilor etnicilor ruşi şi ale altor minorităţi naţionale, nici menţinerea libertăţilor religioase.

El a insistat că libertăţile lingvistice şi religioase sunt consacrate în Carta ONU. "Acestea nu pot fi folosite ca monedă de schimb", a adăugat Lavrov. 