Anunțul a fost făcut de către Ministerul de Interne al ţării, după ce survolul unui avion rusesc trimis în acest scop a dat naştere la controverse în Bulgaria, relatează News.ro.

Un avion de stingere a incendiilor IL-76P al Ministerului Rus al Situaţiilor de Urgenţă a aterizat miercuri seara în oraşul Niş, din sudul ţării, şi a fost mobilizat joi pentru a combate un incendiu forestier din rezervaţia naturală protejată Deliblaţka Peščara, care face ravagii de câteva săptămâni.

Serbia nu este membră a UE, dar are acces la ajutorul de urgenţă al UE în cadrul Mecanismului de protecţie civilă al blocului european. În această vară, Belgradul a trimis un elicopter de stingere a incendiilor şi o echipă de intervenţie de urgenţă pentru a ajuta Spania să combată incendiile forestiere în cadrul acestui mecanism, dar incendiile forestiere din întreaga Europă au epuizat resursele UE.

"Având în vedere că în UE nu există avioane de stingere a incendiilor cu această capacitate, aeronava rusă care va sosi ne va consolida semnificativ capacităţile de combatere a incendiilor", a declarat miercuri seara Luka Causic, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului sârb de Interne.

UE nu a răspuns la solicitarea de comentarii adresată de Reuters.

Avioanelor ruseşti le este interzis să survoleze spaţiul aerian european în temeiul sancţiunilor impuse ca urmare a invaziei Ucrainei din 2022, dar ajutorul umanitar este scutit de aceste restricţii.

În drumul său spre Serbia, avionul rus a traversat spaţiul aerian al Bulgariei, stat membru al UE şi al NATO, în urma unei solicitări din partea Belgradului, a relatat miercuri agenţia de ştiri BTA, citând o declaraţie a Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor din Bulgaria. De altfel, fumul incendiilor din Serbia s-ar fi făcut simţit până în capitala bulgară Sofia, potrivit Novinite.com.

Sosirea avionului este un alt semn al echilibrului pe care Serbia încearcă să-l menţină între Rusia, cu care are legături istorice, şi UE, la care speră să adere. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat Serbia în această lună, dar Belgradul nu s-a alăturat sancţiunilor împotriva Rusiei legate de războiul din Ucraina.

"Am venit aici să lucrăm. Nu este prima dată; ne simţim ca acasă aici", a declarat miercuri pilotul Andrei Vidlov pentru postul public de televiziune RTS, după ce a aterizat cu avionul.

Presa sârbă a afirmat că aeronava a fost trimisă la instrucţiunile preşedintelui rus Vladimir Putin, în urma unei cereri de asistenţă din partea Serbiei. Reuters nu a putut confirma imediat această informaţie.