Seism cu magnitudinea 7,2 în nord-estul Japoniei. S-a emis o alertă de tsunami

Un prim val tsunami ar fi lovit deja ţărmul prefecturii Miyagi, a anunţat postul public NHK.

Pentru moment nu există informaţii privind posibile victime sau pagube materiale.

Cutremurul a fost resimţit şi în capitala Tokyo.

Epicentrul seismului care s-a produs în regiune la ora 09:09 GMT a fost localizat în largul Miyagi, a anunţat Agenţia de Meteorologie din Japonia.

prayers for Japan. It's been 10 years and week ago from today since Fukushima experienced their last devastating earthquake. Tsunami watch has been warranted. https://t.co/LNB1iQwUpS