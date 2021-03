Prefectul Capitalei: ”Bucureştiul nu va intra în carantină”

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a precizat că Bucureştiul nu va intra în carantină, dar se vor înmulţi controalele în weekend în mall-uri şi pieţe, scrie HotNews.ro.

Bucureştiul are o incidenţă de 4,6 la mia de locuitori şi 1.031 de cazuri noi înregistrate în ultimele 24 de ore. ”Deocamdata măsurile pe care le aplicăm în Bucureşti sunt cele pe care le ştim. Ce am facut în plus săptămâna aceasta a fost să discut cu o serie de autorităţi pentru a întări controlul cu scopul ca aceste măsuri să fie implementate mai bine,” a spus Alin Stoica, conform HotNews.

”Am cerut de la DSP Bucureşti propuneri. Propunerea lor este ca deocamdată să rămânem în această situaţie şi să continuăm întărirea controlului”, a adăugat Alin Stoica.