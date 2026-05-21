Surse din anchetă spun că tânărul ar fi condus agresiv.

Ar fi schimbat benzile succesiv, de mai multe ori, fără să se asigure. Așa ar fi ajuns în fața mașinii în care se aflau copiii, iar celălalt șofer nu a reușit să evite impactul.

Doi frați - de trei și de cinci ani - sunt în stare stabilă, spun medicii. Dar sora lor, în vârstă de doi ani, are un traumatism grav la cap.

Mama este în afara oricărui pericol.

Și șoferul de 26 de ani a ajuns la spital, cu dureri la ambele brațe.

Polițiștii fac cercetări într-un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.