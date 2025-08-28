Șefa CDC, Susan Monarez, a fost demisă la o lună de la numire. S-a pus contra lui Kennedy jr.

28-08-2025 | 13:26
Susan Monarez
IMAGO

Susan Monarez, directoarea Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), a fost demisă la mai puțin de o lună de la preluarea funcției, a confirmat miercuri Casa Albă.

autor
Mihai Niculescu

Demiterea șefei CDC survine unei dispute intense cu ministrul sănătății Robert F. Kennedy Jr., cunoscut pentru pozițiile sale sceptice față de vaccinuri. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Kush Desai, a precizat că Monarez „nu este de acord cu programul președintelui” Donald Trump privind sănătatea publică și, după ce a refuzat să demisioneze, a fost demisă din funcție.

Avocații lui Monarez au respins aceste afirmații, declarând că aceasta „nu va demisiona, fiind o persoană integră și dedicată științei”, și l-au acuzat pe ministrul Kennedy că „instrumentalizează sănătatea publică în scopuri politice”. Ei susțin că demiterea a survenit ca urmare a refuzului lui Monarez de a valida directive „neștiințifice și periculoase” și de a concedia experți de valoare.

Această demitere a venit în contextul unei reforme profunde pornită de Robert F. Kennedy Jr. la agențiile sanitare americane, inclusiv modificări controversate ale politicilor de vaccinare, care au provocat mai multe demisii în rândul oficialilor CDC. Un înalt funcționar, Demetre Daskalakis, și-a anunțat demisia pe platforma X, invocând presiuni politice pentru adoptarea unor politici care „nu reflectă realitatea științifică”.

Susan Monarez a fost confirmată în funcție de Senatul american la sfârșitul lunii iulie, fiind prima directoare a CDC având această confirmare legislativă, dar mandatul său a fost marcat de tensiuni și controverse încă de la început. Ea a fost numită de Donald Trump, după retragerea inițială a lui Dave Weldon, candidatul anterior contestat pentru opiniile sale privind vaccinurile.

Robert Kennedy Jr
Șeful conspiraționist al Sănătății din SUA elimină un compus din vaccinuri. Se aduce ca argument un studiu care nu există

Perioadă tulbure la CDC

Astfel, CDC se confruntă cu o perioadă tulbure, lipsită momentan de conducere stabilă, în condițiile în care mai mulți experți și oficiali au demisionat recent, exprimându-și îngrijorarea privind „politizarea” sănătății publice și răspândirea dezinformării despre vaccinuri.

Această situație survine la doar câteva săptămâni după un atac armat asupra sediului CDC din Atlanta, care a lăsat mai multe clădiri avariate și a curmat viața unui ofițer de poliție, agravând atmosfera de incertitudine din agenție.

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, cdc, demitere, robert f kennedy jr,

Dată publicare: 28-08-2025 13:21

