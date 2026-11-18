Tehnologia transformă milioane de smartphone-uri într-o rețea globală de detectare a activității seismice. Prin analizarea simultană a semnalelor transmise de telefoane, sistemul poate identifica un cutremur, îi poate estima magnitudinea și localizarea și poate avertiza persoanele care s-ar putea afla în zonele afectate, notează Google.
Cum funcționează Android Earthquake Alerts
Sistemul folosește accelerometrul telefonului, senzorul care detectează mișcarea dispozitivului și schimbarea orientării ecranului. Același senzor poate identifica și vibrațiile produse de un cutremur.
Atunci când un telefon Android aflat în repaus detectează primele unde seismice, numite unde P, transmite un semnal către serverele Google, împreună cu o localizare aproximativă.
Serverele analizează informațiile primite de la mai multe telefoane pentru a confirma producerea cutremurului și pentru a estima magnitudinea și zona în care s-a produs. Dacă sunt îndeplinite condițiile necesare, sistemul trimite avertizări către utilizatorii din regiunile care ar putea fi afectate, înainte de sosirea undelor S, asociate cu zguduiri mai puternice.
Tipuri de alerte pe care le poate trimite
Android Earthquake Alerts trimite două tipuri de notificări, în funcție de intensitatea estimată a mișcărilor seismice:
- Be Aware – avertizare pentru zguduiri estimate ca fiind ușoare;
- Take Action – alertă pentru zguduiri mai puternice. Aceasta poate ocupa întregul ecran al telefonului și este însoțită de un sunet puternic, pentru a atrage atenția utilizatorului.
Cum poate fi activată funcția
Pentru a primi alerte, utilizatorii trebuie să aibă un telefon Android compatibil, conexiune la internet prin Wi-Fi sau date mobile și să activeze atât serviciul Android Earthquake Alerts, cât și setările de localizare. Notificările sunt distribuite folosind o localizare aproximativă a dispozitivului, cu măsuri menite să protejeze confidențialitatea utilizatorilor. Funcția poate fi dezactivată din setările telefonului.
Google a început lansarea sistemului în aprilie 2021, în Noua Zeelandă și Grecia, iar în prezent, Android Earthquake Alerts este activ în peste 200 de țări.
Potrivit datelor prezentate de cercetătorii Google într-un studiu publicat în revista Science, sistemul a detectat peste 18.000 de cutremure, cu magnitudini între 1,9 și 7,8, și a transmis aproximativ 790 de milioane de alerte pentru peste 2.000 de evenimente seismice.
Românii au fost alertaţi, în noaptea de marţi spre miercuri, de producerea cutremurului puternic din zona Vrancea de sistemele telefoanelor mobile.
Alerta telefonică a trezit şi populaţia din judeţe îndepărtate de zona cutremurului, unde seismul nu s-a resimţit. În schimb, persoane din zonele apropiate, unde seismul s-a simţit puternic, nu au primit nicio alertă.
Un cutremur cu magnitudinea 5,7 s-a produs miercuri noaptea, la ora 2:48, în zona seismică Vrancea.
Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 44 km est de Sfântu-Gheorghe, 61 km est de Braşov, 66 km sud de Focşani, 84 km sud de Buzău, 92 km sud de Bacău.
Sursa:
StirilePROTV
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