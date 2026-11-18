Tehnologia transformă milioane de smartphone-uri într-o rețea globală de detectare a activității seismice. Prin analizarea simultană a semnalelor transmise de telefoane, sistemul poate identifica un cutremur, îi poate estima magnitudinea și localizarea și poate avertiza persoanele care s-ar putea afla în zonele afectate, notează Google.

Cum funcționează Android Earthquake Alerts

Sistemul folosește accelerometrul telefonului, senzorul care detectează mișcarea dispozitivului și schimbarea orientării ecranului. Același senzor poate identifica și vibrațiile produse de un cutremur.

Atunci când un telefon Android aflat în repaus detectează primele unde seismice, numite unde P, transmite un semnal către serverele Google, împreună cu o localizare aproximativă.

Serverele analizează informațiile primite de la mai multe telefoane pentru a confirma producerea cutremurului și pentru a estima magnitudinea și zona în care s-a produs. Dacă sunt îndeplinite condițiile necesare, sistemul trimite avertizări către utilizatorii din regiunile care ar putea fi afectate, înainte de sosirea undelor S, asociate cu zguduiri mai puternice.