Scriitoarea Elif Shafak este acuzată de plagiat. Un tribunal turc a amendat-o cu 5.000 de euro

Shafak a respins acuzaţiile descriindu-le drept o „calomnie" şi urmează să formuleze apel, potrivit unui comunicat dat publicităţii joi de editura Dogan Kitap.

„În primul rând, trebuie să se înțeleagă că această problemă nu este construită pe o bază legală. Acest caz nu are legătură cu protejarea drepturilor intelectuale și artistice sau legate de literatură. În schimb, este construit pe obsesie personală și rea-voință. Voi încerca să explic motivele pas cu pas. Prin acest proces, susține că romanul meu este un plagiat al operei sale. Echipa noastră de avocați a prezentat instanței un raport detaliat, care cuprinde 150 de pagini și include opinii ale unor critici literari și academicieni reputați”, a spus autoarea, potrivit publicației bianet.

Decizia de miercuri a instanţei a fost în favoarea reclamantei, scriitoarea turcă Iclal Mine Kirikkanat.

Kirikkanat a susţinut că romanul lui Shafak Palatul Puricilor" ("The Flea Palace"), publicat pentru prima dată în 2002, a fost inspirat de cartea sa din 1990, "Palace of the Flies".

„Nici o asemănare între cele două cărți”

Editura care a publicat cartea lui Elif Shafak a inclus și extrase din rapoartele unor personalități literare și autori care au citit ambele cărți.

Gaye Boralıoğlu - Autor: „Lucrarea "Sinek Sarayı" a lui Mine Kırıkkanat este, de asemenea, plasată în Beyoğlu, dar, spre deosebire de Elif Șafak, ea evidențiază caracteristicile locale din Beyoğlu. Astfel, ea face un portret al acestui cartier colorat și multicultural prin intermediul personajelor sale. Ea construiește o narațiune mai mult impresionist-realistă. Diferențele care ar putea exista între picturile a doi artiști care privesc același copac nu invalidează faptul că unul este un Monet și celălalt un Picasso."

Müge Sökmen - editor (Metis Yayınları): „Am publicat romanul lui Elif Șafak "Bit Palas" în martie 2002. Vreau să afirm că nu există nicio asemănare între 'Bit Palas' și 'Sinek Sarayı' al lui Mine G. Saulnier (Kırıkkanat) în ceea ce privește conținutul, înțelegerea literară, tehnica de scriere și poziția autorului. Nu există niciun indiciu de asemănare care să sugereze un plagiat."

Instanţa a amendat-o pe Shafak cu peste 5.000 de euro (5.417 dolari), potrivit DPA.

Scriitoare premiată, Elif Shafak a publicat 19 cărţi, dintre care cele mai cunoscute sunt bestsellerurile sale "Cele patruzeci de legi ale iubirii" ("The Forty Rules of Love") şi "Bastarda Istanbulului" ("The Bastard of Istanbul").

Dată publicare: 25-01-2024 21:04