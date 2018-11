Schimb de replici acide pe Twitter între Trump și premierul pakistanez, pe tema Osama Bin Laden

Getty

Preşedintele american Donald Trump a lansat noi atacuri pe Twitter la adresa predecesorilor săi şi a Pakistanului, afirmând că Osama ben Laden ar fi trebuit să fie capturat mult mai devreme, relatează News.ro.

”Bineînţeles că ar fi trebuit să-l capturăm pe Osama ben Laden mult mai devreme. Eu l-am scos în evidență în cartea mea chiar înainte de atacurile de la World Trade Center”, a adăugat el, denunţând atitudinea predecesorului său democrat Bill Clinton.

Of course we should have captured Osama Bin Laden long before we did. I pointed him out in my book just BEFORE the attack on the World Trade Center. President Clinton famously missed his shot. We paid Pakistan Billions of Dollars & they never told us he was living there. Fools!.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2018



”Noi am plătit miliarde de dolari Pakistanului, iar ei nu ne-au spus niciodată că el trăia acolo”, a adăugat el, la o zi după ce a făcut declaraţii similare într-un interviu acordat pentru Fox News, în care a apreciat că ”toată lumea din Pakistan știa” că liderul Al-Qaida trăia pe teritoriul pakistanez, ceea ce Islamabadul a negat mereu.

....We no longer pay Pakistan the $Billions because they would take our money and do nothing for us, Bin Laden being a prime example, Afghanistan being another. They were just one of many countries that take from the United States without giving anything in return. That’s ENDING! Citește și Donald Trump laudă militarii trimiși la granița cu Mexicul: „O barieră puternică” November 19, 2018



În acest interviu, Trump a apărat, de asemenea, anularea ajutorului acordat Pakistanului, pentru că această ţară nu face, în opinia sa, ”nimic, absolut nimic” pentru America.

Premierul pakistanez Imran Khan a denunţat luni, vehement, această nouă ”tiradă” a lui Donald Trump.

Foto: Clădirea în care se ascundea și în care a fost ucis Osama Bin Laden de către forțele speciale americane, în 2011

”Acest război s-a soldat cu 75.000 de victime în Pakistan şi a cauzat economiei pierderi în valoare de 123 de miliarde de dolari”, a scris Imran Khan într-o serie de tweet-uri.

”Zonele noastre tribale au fost devastate, iar milioane de persoane au fost dezrădăcinate”, a completat el.

3. Our tribal areas were devastated & millions of ppl uprooted from their homes. The war drastically impacted lives of ordinary Pakistanis. 4. Pak continues to provide free lines of ground & air communications(GLOCs/ALOCs).Can Mr Trump name another ally that gave such sacrifices? — Imran Khan (@ImranKhanPTI) November 19, 2018



”Acest război a avut un impact dramatic asupra vieţii pakistanezilor obişnuiţi”, a insistat premierul pakistanez, catalogând drept ”minusculă” suma de 20 de miliarde de dolari primită, afirmă el, de la Statele Unite.

”Trebuie ca lucrurile să fie puse la punct în urma tiradei domnului Trump împotriva Pakistanului”, a mai comentat Imran Khan, după ce Donald Trump a declarat duminică la Fox News că a anulat sute de milioane de dolari constând în ajutoare destinate Pakistanului, pentru că ”nu face nimic, absolut nimic, pentru noi”.

Record needs to be put straight on Mr Trump's tirade against Pakistan: 1. No Pakistani was involved in 9/11 but Pak decided to participate in US War on Terror. 2. Pakistan suffered 75,000 casualties in this war & over $123 bn was lost to economy. US "aid" was a miniscule $20 bn. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) November 19, 2018

Washingtonul reproşează de mult timp acestei ţări că asigură refugiu, pe teritoriul său, unor grupări armate care atacă, ulterior, trupele afgane şi americane de cealaltă parte a frontierei afgano-pakiestaneze.

La începutul lui ianuarie, preşedintele american a acuzat de ”minciuni” şi ”duplicitate” Pakistanul, o ţară care s-a alăturat Statelor Unite, în 2001, în războiul lor împotriva terorismului.

”El adăposteşte teroriştii pe care noi îi gonim din Afganistan”, a scris el pe Twitter, exprimându-şi regretul că ţara sa a ”dat prosteşte 33 de miliarde de dolari ajutoare Pakistanului”.

Foto: Imran Khan, prim-ministrul Pakistanului

Pakistanul continuă să permită aprovizionarea armatei americane în Afganistan pe teritoriul său, mai subliniat şeful Guvernului pakistanez.

”Domnul Trump poate numi alt stat care consimte la atâtea sacrificii?”

În loc să transforme Pakistanul într-un ”ţap ispăşitor al eşecurilor lor”, Statele Unite, împotmolite de 17 ani în Afganistan, ar face mai bine să caute să înţeleagă ”de ce talibanii sunt astăzi mai puternici ca înainte”, a sugerat Imran Khan.

Instead of making Pakistan a scapegoat for their failures, the US should do a serious assessment of why, despite 140000 NATO troops plus 250,000 Afghan troops & reportedly $1 trillion spent on war in Afghanistan, the Taliban today are stronger than before. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) November 19, 2018

Imran Khan nu i-a răspuns preşdintelui american pe tema acuzaţiilor cu privire la fostul lider al Al-Qaida Osama ben Laden.

