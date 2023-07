Scene apocaliptice în Grecia mistuită de incendii. ”Înainte de toate, mi-am pierdut viața. Nu mai avem nimic”

Încălzirea globală accelerată face aceste incendii de vegetație tot mai ample și mai dificil de controlat, ne explică specialiștii. Iar experții din turism propun modificarea calendarului școlar, astfel încât europenii să nu mai plece în vacanțe în toiul verii.

Ajutați de numeroși voluntari, pompierii au luptat neobosit să țină flăcările departe de casele din Malona, Vati și Ghenadi. De dimineață, în ajutorul lor au venit avioanele și elicopterele. Colegii noștri Cosmin Stan și Ioan Bucșe au asistat la eforturile îndârjite duse pentru protejarea locuințelor din Ghenadi.

Cosmin Stan, corespondent Pro TV în Grecia: ”Pompierii au făcut eforturi supraomenești... nu au reușit. Flăcările au ajuns la primele case, afectate de incendiul pustiitor”.

Din cauza vântului groaznic, incendiile stinse se reaprind în câteva ore.

”Am fost evacuați chiar azi-noapte. Am fost în orașul Rodos, apoi ne-am întors. Am crezut că totul e în regulă, și acum...”.

”E o nebunie și nimeni nu poate face nimic”

Ca să scape teafăr, un jurnalist ceh a rupt-o la fugă împreună cu voluntarii când flăcările și-au schimbat brusc direcția. În Rodos, luptă cu focul și pompierii români, primiți cu aplauze de localnici.

... dar și numerosi voluntari. Între ei, Maria, o tânără care și-a părăsit propria casă pentru a sări în ajutorul celor aflați în pericol.

”Reporter: Satul tău arde?

Maria, voluntară: Nu... în satul meu e grav, satul meu e acolo. Am crescut aici, asta e regiunea mea, da.

Reporter: Cum te simți?

Maria: Tristă... Da, tristă”.

În pofida eforturilor eroice, mai multe case din Ghenadi au căzut pradă focului.

Iorgos: ”Incendiul e foarte aproape, cu toții suntem supărați, e o nebunie să ne vedem proprietățile în halul acesta, facem tot ce e posibil aici... Sperăm că acest coșmar va înceta curând. Locuiesc aici încă de când aveam 6 ani. Este... sunt devastat. E casa noastră, am trăit aici 20 de ani. E o nebunie... și nimeni nu poate face nimic. Nici măcar avioanele... nimeni”.

Până la urmă, flăcările de la marginea localității au fost stinse peste noapte. Dar peste zi, au apărut pe dealurile din jurul localității Ghenadi. Colegii noștri i-au însoțit pe pompierii greci până la o altitudine de 500 de metri.

”Am plâns când am văzut ce s-a întâmplat”

Cosmin Stan: ”E impresionantă mobilizarea de forțe. Iată cum grecii au adus în vârf de munte buldozere pentru a stinge focul direct în focare. Ce se întâmplă aici e o muncă titanică, făcută de o mână de oamen,i care au avut mijloacele necesare să ajungă până aici”.

Coordonatorii intervenției se tem că, purtate de vânt, aceste mici focare vor șerpui din nou până în zona caselor.

Cosmin Stan: ”Grecii au învățat din experiențele anterioare și au creat între coline bazine artificiale de colectare a apelor fluviale, cum e acela. Astfel, elicopterele se pot alimente direct din bazin”.

În satul Kiotari, aflat mai la nord de Ghenadi, grajdurile lui Dimitris au ars din temelii.

Dimitris Zararis: ”Înainte de toate, mi-am pierdut viața. Nu mă interesează banii, ci viața. Pentru că aici era viața mea. Aici trăiesc, iar acum nu mai avem nimic. Am plâns când am văzut prima oară ce s-a întâmplat. Nu mă puteam opri, am plâns și nu am fost singurul”.

Și în Corfu, localnicii se tem că incendiile vor lăsa urme de durată în viețile lor.

Vasilis Sofitsis:”E o catastrofă. Pentru că principala ocupație care aduce venituri pe insula asta e turismul. Dacă turiștii anulează și nu mai vin încoace pentru că se tem, o să fie un dezastru pentru insula asta. Pentru toate insulele grecești”.

”Nu avem clienți, locul e gol. Situația e comună pentru toți”.

În interiorul insulei Rodos sunt multe sate devastate de flăcări, unde oamenii încă nu s-au întors acasă.

Se vorbește despre modificări radicale în turismul grecesc

În acest timp, turiștii evacuați sâmbătă din sud-estul insulei ajung rând pe rând la casele lor. În loc de fotografii memorabile, duc cu ei amintiri traumatizante.

Jana: ”A fost apocaliptic. Am alergat 14 km ținându-ne copiii în brate ca să ne salvăm viețile”.

Lenka: ”Au fost momente când nu credeam că vom scăpa”.

Peter: ”I-am târât pe bătrâni, unii nu mai reușeau să respire. Când a venit un feribot, a fost ca la naufragiul Titanicului, toți voiau să urce în barca aia”.

Experții vorbesc tot mai convingător de schimbări iminente în tendințele din turism.

Chris Haslam: ”Dacă (grecii) vor să-și salveze turismul, trebuie să colaboreze cu noi (britanicii) și cu țările din nordul Europei care trimit turiști acolo. Nu trebuie să mai trimitem oameni acolo în toiul verii. Sunt atâtea familii afectate pentru că abia de săptămâna trecută au intrat copiii în vacanță (în Marea Britanie). Ar trebui schimbat calendarul școlar, ca să poată oamenii pleca în concedii primăvara și toamna și să evite aceste temperaturi exagerat de ridicate din toiul verii”.

Dată publicare: 26-07-2023 19:24