Incendiile din Grecia au dezlănțuit iadul pe pământ. Turiștii fug disperați să se salveze: ”Se împingeau de pe feribot”

MAE le recomandă celor care merg acolo să respecte instrucţiunile autorităţilor locale şi să urmărească în permanenţă sursele oficiale de informare publică.

Deși nu sunt surprinzătoare pentru sudul Europei, experții spun că incendiile din Rodos sunt periculoase prin intensitatea lor și viteza de răspândire.

Un avion special pentru stingerea incendiilor s-a prăbușit marți pe insula Evia, în timp ce turna apă peste flăcările scăpate de sub control. Cele două persoane aflate la bord au murit pe loc.

Între timp, în Rodos, vântul și văpaia nu cedează, prelungind dezastrul de pe insulă.

Roberta: ”Noi am fost cazate pe Kiotari, la hotel Princess, cel mai afectat de focuri”.

Roberta și prietenele ei au venit din România vinerea trecută în Rodos. Nu bănuiau că le așteaptă o vacanță de vise rele.

Roberta: ”Dezorganizare e puțin spus, hotelul ne-a spus în ultimul moment că trebuie să plecăm, focul era foarte aproape de noi. Am început să mergem cu focul în spate, alergam, drumul a fost anevoios, era foarte cald, nu puteam respira, am mers și prin apă, printre pietre. La un moment dat a ajuns un feribot mic, în care au luat doar copii și femei. S-a produs un haos imens. Ne-a fost frică pentru viețile noastre acolo. De disperare, oamenii se împingeau unii pe alții ca să cadă de pe feribot și să intre ei, să-și salveze familiile. Am fugit de acolo, ni se părea că suntem în pericol. Până la urmă au venit niște greci cu șalupa lor personală. Ei ne-au predat armatei”.

Agenția de turism prin care au cumpărat vacanța nu le-a răspuns în acest timp.

Roberta: ”Duminică noapte am reușit să zburăm către București doar cu lucurile de pe noi, telefonul și actele, restul bagajelor sunt la recepția hotelului care a ars. Ne bucurăm că trăim”.

Tibor este un ungur care lucra într-unul dintre hotelurile evacuate precipitat sâmbătă. Și mărturia lui este impresionantă.

Tibor Mezo: ”În mod simultan au fost evacuate șase hoteluri. Drept urmare 20.000 de oameni umblau pe drum, mulți având copii în brate, cu sau fără bagaje. Am ajutat doamne în vârstă care nu puteau merge, am oprit mașini ca să le urcăm în ele. Am stropit oamenii cu furtunurile ca să nu leșine de cald. Erau 41 de grade Celsius”.

Situația a rămas gravă și după aceste momente dramatice. Se fac necontenit evacuări.

”Evacuați imediat!”.

”Sigur că ne temem, e un nenorocit de dezastru”

În Misari se aude ultimul avertisment. Înainte să fugă, localnicii își protejează bunurile cum se pricep mai bine.

Yurgos: ”Vedeți fumul? Vine focul către sat!”.

În câteva minute, se va alătura și el exodului. E a treia evacuare a satului din ultimele trei zile.

”Sigur că mă tem, am copii mici”.

Însă nu toți se lasă duși.

”Nu putem pleca. Dacă am face-o, o să ardă tot aici”.

”Sigur că ne temem, e un nenorocit de dezastru, scuzați-mi înjurătura. Arde de o săptămână și pare că nu s-a intervenit deloc. Sting azi și o iau de la capăt a doua zi. Și se agravează tot mai mult. Prioritățile lor nu sunt corecte! Ard case și sate întregi, iar alte case și sate urmează să ardă”.

Pavlos Marinakis, purtător de cuvânt al guvernului: ”Ne confruntăm cu o nouă realitate. De 12 zile, izbucnesc în medie 50 de focare noi în fiecare zi. În total, peste 600 de focuri”.

De marți dimineață, pompierii se confruntă cu focul în apropierea localității Vati, din sud-estul insulei Rodos.

Cosmin Stan: ”Imediat ce vântul se intensifică, flăcările se întețesc și iată în acest moment cu ce viteză uluitoare avansează către satul Vati, care se află la mai puțin de 1 km în această direcție. În momentul în care focul capătă din nou putere, un fum gros se înalță căre cer".

”Nu putem controla incendiile”

Nici nu sting un focar, că se și aprinde altul. Din aer și de pe uscat, lupta pompierilor cu acest foc nemilos este una aproape imposibilă. Disperați că flăcările le vor înghiți casele, localnicii îi ajută cum pot pe pompieri.

Grec din satul Istrios, Rodos: ”Facem tot ce ne stă în putință pentru a ne salva casele și pădurile”.

”Cosmin Stan: Câți voluntari sunteți?

Grecoaică: Toată insula, mai puțin cei care trebuie să meargă la serviciu.

Cosmin Stan: Așadar, când nu ești la serviciu, vii aici să stingi incendiile.

Grecoaică: Da”.

”Nu putem controla incendiile. Avem nevoie de ajutor. Așa că, dacă mă aude cineva din afară, trimiteți ajutoare. Poate mâine casele noastre nu vor mai fi în picioare. Poate ard chiar acum. Nu știm ce să facem”.

” Suntem de șase zile aici și încercăm să ajutăm cum putem, dar e foarte greu. Vântul bate tare și va fi mai rău miercuri. Avem nevoie de ajutor. Trimiteți ajutor de unde puteți”.

În Rodos, luptă cu focul și 52 de pompieri români.

Col. Alexandru Csilik, cdt. modulului specializat incendii pădure: ”Cel mai dificil a fost când a trebuit să pătrundem într-o locuință, unde aveam informația că s-ar afla o persoană inconștientă. Din fericire, locuința era liberă, dar în schimb am găsit niște animăluțe pe care le-am salvat. Au fost 41 de grade când am acționat la aceste incendii”.

Sunt temeri că incendiile au decimat o parte a populației de 5.000 de căprioare și cerbi negri, specifici insulei Rodos.

Între timp, pe aeroport, turiștii evacuați din hoteluri încă așteaptă să ajungă acasă. Mulți și-au petrecut ultimele nopți dormind pe saltele în centrele de salvare, pe plajă sau în casele localnicilor.

”A fost șocant totul”

”Îi vedeam pe toți cum plâng și m-am speriat. Era mult fum și ne intra în plămâni”.

”Toți din hotel coborâseră la recepție, mii de oameni. Toți au pornit spre plajă. Când am ajuns pe nisip, a trebuit să ne abandonăm bagajele fiindcă nu le puteam mișca pe nisip. Când te uitai în spate, era plin de fum, focul cobora de pe munți înspăimântător de repede”.

Mulți se plâng că nu au primit suficient ajutor din partea autorităților locale.

Turist britanic: ”A fost șocant totul. Oricât de gravă ar fi situatia, tot ar fi trebuit ca niște oficiali să fie accesibili, să ne dea niște îndrumărui. N-a fost nimeni. Am fost lăsați de capul nostru”.

”A fost complicat, pentru că nu avem informații oficiale de la autorități. Ce se întâmplă? Unde să ne ducem? Încotro se îndreaptă flăcările? Am avut multe întrebări fără răspuns. A fost frustrant”.

În Corfu, după o zi de răgaz, incendiile de vegetație s-au reaprins în nord-estul insulei. Satul Perithia a fost evacuat. Localnicii banuiesc că focul a fost pus intenționat.

Grecoaică: ”E evident că incendiul a fost premeditat, pentru că ardea în șapte locuri diferite, în același timp, așa că nu e un dezastru produs din cauze naturale. A fost pus intenționat de cineva”.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 25-07-2023 20:08