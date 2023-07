Ce a mai rămas dintr-o stațiune de cinci stele din Rodos, după incendiile devastatoare din Grecia | VIDEO

Lindos Imperial Resort and Spa, situat în Kiotari, a fost unul dintre hotelurile din care care au fost evacuați de urgență turiști, atunci când flăcările au pus în pericol viața acestora, scrie Daily Star.

Înainte de dezastrul natural, hotelul de lux de cinci stele și centrul spa era gazda unor turiști fericiți, care se relaxau pe șezlonguri.

Dar, după cum se vede în clipul viral, distribuit online de @k_urdo, zona de lângă piscină a stațiunii a fost pârjolită de flăcări.

Scenele devastatoare arată șezlonguri distruse și solul acoperit de cenușă.

Utilizatorii TikTok au rămas eviscerați după ce au văzut distrugerile.

„Sfâșietor. Nu-mi pot imagina cum se simt localnicii”, a comentat un utilizator.

„Este atât de trist”, a spus un altul.

Într-o declarație postată pe Instagram, Lindos Imperial a spus că este „temporar în afara operațiunilor până la noi ordine”, ca urmare a incendiilor în curs de desfășurare.

Un turist, care a fost cazat la hotel, a spus că nu a mai auzit nimic de când au fost evacuați și au fost nevoiți „să plece fără lucrurile lor și au fost duși în alte locații”.

Incendiul care a cuprins de o săptămână regiuni întinse din insula Rodos, arde necontrolat. Vântul puternic își schimbă haotic direcția și împinge scânteile spre estul insulei.

