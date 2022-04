Șase oameni au murit, printre care și un copil, după atacurile din Liov. FOTO

Vezi aici cele mai recente informații despre Războiul din Ucraina | LIVE UPDATE

Victimele au fost raportate după ce cinci rachete puternice au lovit orașul, anunță Reuters, citând guvernatorul regional, Maksym Kozytsky.

BBC informează că printre morți se află și un copil.

#Lviv one hour ago. At least 5 #Russia missiles hit the Western city. Train station and storage units were targeted. pic.twitter.com/rzMEbcs70z